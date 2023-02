Une microbrasserie sauvée par la pizza et les charcuteries

Une microbrasserie des Laurentides verra sa capacité de production de bière doubler au printemps grâce à la bonne idée de son propriétaire, aussi restaurateur, de se lancer dans la production de charcuteries et de pizzas au plus fort de la pandémie.

Quand la COVID-19 a frappé au début de l'année 2020, la jeune microbrasserie Shawbridge, située sur la route 117 à Prévost, avait son permis de brassage depuis six mois seulement et ses activités de restauration ont été grandement affectées, comme celles des autres restaurants du Québec, par les mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

Geneviève Quessy/ AGENCE QMI

«En plein démarrage, on avait peu de liquidités. On servait déjà de la pizza dans notre restaurant, alors quand on s'est retrouvé obligé de fermer la salle à manger, on a pensé en faire pour les offrir aux épiceries. Il fallait faire travailler les employés et sauver l'entreprise», dit Hugues Néron, propriétaire de la microbrasserie.

L'entrepreneur a réussi à se procurer des équipements pour accélérer la cadence de production entièrement faite à la main, soit des machines pour peser et presser les boules de pâtes, et un four à pizza venu directement d'Italie.

Geneviève Quessy/ AGENCE QMI

«Ça s'est fait super rapidement! Les chantiers de construction étaient fermés à cette période à cause des mesures sanitaires, alors on a démoli nous-mêmes avec les employés, et transformé un espace à bureaux en laboratoire à pizza», raconte M. Néron.

Grâce à l'appui des épiciers qui les ont mises en valeur dans des congélateurs tombeaux, les pizzas de Shawbridge ont eu un succès immédiat. «Aujourd'hui, on fabrique 3000 pizzas par semaine, distribuées dans près de 200 magasins à travers les Laurentides, l'Estrie et Montréal. Ça nous a aussi permis de créer cinq emplois. Je vais toujours m'en souvenir, et un jour je me dirai que la pizza m'a sauvé la vie!» dit Hugues Néron.

Mais, ce n’est pas tout, le dynamique entrepreneur ne compte pas que sur la pizza pour assurer le succès de son entreprise. Grâce à une expertise acquise lors d'un séjour de neuf ans en France, où il a dirigé plusieurs restaurants, M. Néron a aussi pu se lancer dans les charcuteries. Ainsi, les clients de la microbrasserie Shawbridge peuvent déguster une bière en regardant sécher les jambons, saucissons et même le Grison des Laurentides, une charcuterie de boeuf séché similaire à la viande des Grisons produite en Suisse.

Geneviève Quessy/ AGENCE QMI

«À cause de l'indication géographique protégée, on ne pouvait pas l'appeler viande des Grisons, alors on a inventé le Grison des Laurentides!» dit-il.

Ses produits sont aussi offerts dans le petit magasin attenant à la microbrasserie situé près de l'ancienne gare de Shawbridge, donc près du populaire sentier du P'tit train du Nord, ce qui permet d’assurer une bonne clientèle.

Dans quelques mois, l'agrandissement de l'usine, rendu possible par la rentabilité de cette diversification des activités de l’entreprise, permettra donc à cette dernière de doubler sa production de bière, actuellement de 3000 hectolitres par année, prévoit Hugues Néron, qui est également propriétaire du restaurant Saint Sau, à Saint-Sauveur, également dans les Laurentides.