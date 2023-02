Une vague de vols de véhicules se poursuit à Lévis

La vague de vols de véhicules se poursuit de plus belle à Lévis alors que huit voitures ont été dérobées en fin de semaine, ce qui porte le nombre à plus d’une vingtaine depuis le début de l’année 2023.

• À lire aussi: Vol de véhicule à Lévis: le suspect arrêté en quelques minutes

• À lire aussi: Mort inexpliquée: une quinquagénaire retrouvée sans vie dans son spa à Lévis

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) prend la chose très au sérieux et une enquête est en cours afin de trouver les malfaiteurs.

Les vols surviendraient surtout le soir tard ou la nuit et ce sont principalement des véhicules utilitaires sport et des camions qui sont les cibles.

Parmi les modèles les plus volés, notons: Honda CRV, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Dodge Ram, Ford F150, Lexus NX et RX, Toyota Tacoma et Highlander.

Ce qui inquiète les autorités, c’est que malgré une alerte publiée le 24 janvier dernier, les larcins n’ont jamais cessé. D’ailleurs, le SPVL confirme faire face à une importante recrudescence de vols de véhicules depuis des semaines.

Ondes satellites coupées

C’est tout le grand territoire de la Ville de Lévis qui est touché par cette vague dénoncée par certains citoyens sur les réseaux sociaux.

Selon une victime qui désire conserver l’anonymat, en janvier, des résidents ont vu les voleurs et ont appelé les services d’urgence.

Les malfaiteurs enlèveraient les antennes et les écrans des véhicules afin de couper les ondes satellites, intégrées dans les véhicules haut de gamme, pour ne pas se faire trouver.

Le SPVL indique avoir interpellé quelques suspects potentiels, mais les policiers n’ont procédé à aucune arrestation.

La police demande la collaboration des citoyens dans ce dossier. Ceux qui sont témoins d’un vol ou qui détiennent des informations peuvent contacter en toute confidentialité la ligne TEL-LIEN (835-5436).

Voici quelques conseils de sécurité pour bien protéger votre véhicule.

Utilisez un dispositif antivol de volant (comme un bloque-volant) pour dissuader le vol.

Garez les véhicules dans un garage verrouillé.

S'ils sont garés à l'extérieur, assurez-vous que l'entrée est bien éclairée. Priorisez le stationnement en file indienne.

Gardez les véhicules verrouillés à tout moment.

Ne gardez pas les porte-clés près de la porte d'entrée ou du garage (les voleurs peuvent accéder au signal en se tenant près de la porte).

Gardez les porte-clés dans un sac ou une boîte en métal pour bloquer le signal.

Installez un système d'alarme qui vous avertit lorsque la porte de la voiture est ouverte.

Installez un système GPS de remplacement qui ne peut pas être facilement détecté/bloqué par un bloqueur de signal GPS.

Source: Service de police de la Ville de Lévis