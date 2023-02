Vivre à Drummondville et Victoriaville: le meilleur moment pour faire le grand saut!

Quand on pense au mérite de l’invention de la fameuse poutine, Drummondville et Victoriaville ont assurément un long historique de rivalité amicale. Au-delà des perceptions, nos deux villes ont bien des choses en commun. Véritables épicentres économiques régionaux au Québec, nos deux pôles démographiques sont en pleine transformation.

Tant Victoriaville que Drummondville sont au cœur d’un épisode de croissance sans pareil. Pour la première fois de l’histoire moderne de nos deux villes du Centre-du-Québec, nous unissons nos forces pour mener une campagne d’attraction audacieuse qui met en lumière les avantages marqués de vivre dans notre région et fait connaître les opportunités de venir s’installer chez nous.

À compter d’aujourd’hui, les automobilistes de la Rive-Sud de Montréal verront sur les panneaux d’affichage autoroutiers des messages aussi vrais qu’humoristiques : « On a du trafic aussi. De 7 h 48 à 8 h 02. », « On a des bouchons aussi. Dans le bain. », « Quelle heure de pointe? », « On a des cônes aussi. Mais ben plus de conifères. » et « On attend aussi dans notre voiture. Au service au volant. ».

Au-delà de l’enjeu de la circulation, Drummondville et Victoriaville sont des villes à la qualité de vie fort enviable, abordables, offrant tous les services présents dans les grands centres et, surtout, comptant des emplois de grande qualité disponibles. Nos deux villes planifient rigoureusement leur développement et elles sont avant-gardistes en matière de développement durable et d’environnement. Ce ne sont pas les grands espaces verts et les activités qui manquent dans notre région, sans compter notre offre culturelle et sportive de grande qualité.

Cette campagne de positionnement commune est une main tendue aux Québécois et Québécoises. La fenêtre d’opportunité ne pourrait pas être meilleure pour venir s’établir à Victoriaville ou à Drummondville. À ceux qui songent faire le grand saut pour améliorer leur qualité de vie, c’est le moment! Plusieurs ont déjà pris cette décision comme le démontre les plus récentes fiches démographiques de l’Institut de la statistique du Québec. On a longtemps parlé de la migration de la population vers les grands centres. Ce phénomène est désormais renversé, puisque notre taux de croissance a doublé.

Vivre près de tout, au Centre-du-Québec, entre Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal et Québec, avoir un emploi de choix, voir ses enfants s’épanouir dans de bonnes écoles, prendre le temps de vivre pleinement, en sécurité, dans une région qui a tous les avantages des grands centres urbains, mais sans en avoir les inconvénients. C’est ce que vous proposent Drummondville et Victoriaville. C’est le meilleur moment pour faire le grand saut!

Antoine Tardif, Maire de Victoriaville

Stéphanie Lacoste, Mairesse de Drummondville