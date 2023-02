«Ant-Man et la Guêpe: Quantumania»: trop de tout

Ce 31e long métrage de l’univers cinématographique Marcel (UCM) n’a rien de mémorable.

La quantité ne fait pas la qualité serait-on tenté de rappeler à Marvel pour ce troisième long métrage consacré aux tribulations de Ant-Man (Paul Rudd). Ce film inaugure d’ailleurs la cinquième phase de l’UCM, laquelle se terminera avec «Blade» en septembre 2024... tout en intégrant des séries télévisées parallèles. Bref, cette «saga du multivers» est loin d’être finie.

Le début de ce «Ant-Man et la Guêpe: Quantumania» de 124 minutes et au budget de production d’environ 200 millions $US rappelle les prédécesseurs. Le super héros ne se prend pas au sérieux, l’acteur principal non plus et c’est tant mieux, cette légèreté de ton demeurant dans la veine désormais habituelle des «Ant-Man», «Shazam», «Gardiens de la galaxie» et autres superproductions plus légères.

Rapidement, Scott Lang, sa fille Cassie (Kathryn Newton), Hope (Evangeline Lilly), Janet (Michelle Pfeiffer) et Hank (Michael Douglas) se retrouvent accidentellement dans le royaume quantique où ils devront faire face à une nouvelle – et dangereuse – menace en la personne de Kang le conquérant (Jonathan Majors).

La suite devient une juxtaposition de scènes d’action et d’effets spéciaux dont certains font penser à l’univers des «Star Wars», tant les créatures de ce monde invisible à l’œil nu ne dépareraient pas dans la Cantina du premier volet de la franchise. Je vous l’accorde, c’est paresseux. C’est d’autant plus paresseux que le scénario ne soutient pas l’action.

Certes, on rencontre plusieurs personnages croisés par Janet lors de son précédent séjour dans cet univers – notamment le Krylar de Bill Murray –, mais est-ce vraiment suffisant pour maintenir l’intérêt? Malheureusement, en introduisant Kang et en ne se concentrant que sur l’affrontement entre les bons et le méchant, le scénariste Jeff Loveness oublie de donner à ce nouvel ennemi la consistance – indispensable – d’un Loki ou d’un Thanos.

Étrangement et malgré la quantité d’effets, de scènes à haute teneur en adrénaline, de plaisanteries plus ou moins drôles ou de messages pas subtils du tout sur la famille, «Ant-Man et la Guêpe: Quantumania» donne l’impression d’avoir été fait à la va-vite, sans peaufiner ce qui aurait dû l’être.

Oui, l’UCM n’est désormais plus qu’une chaîne de production de laquelle sortent trop de films et trop de séries à un rythme bien trop soutenu. Et ça, c’est vraiment trop dommage.