Avec la comédie dramatique «Lakay Nou»: Frédéric Pierre propose sa première série à titre d’auteur et de producteur

Frédéric Pierre porte maintenant les chapeaux d’auteur et de producteur. Le comédien d’Alertes proposera l’an prochain sa toute première série, Lakay Nou – «notre maison» en créole –, qui racontera la vie d’une famille haïtienne montréalaise.

Les 10 épisodes de cette comédie dramatique intergénérationnelle, dans laquelle il donnera la réplique à Fayolle Jean, Mireille Métellus et Catherine Souffront, seront tournés cet été sous la houlette de Ricardo Trogi, pour qui il s’agit d’un projet «historique» au Québec, dans la mesure où les protagonistes principaux sont issus de la communauté noire.

Frédéric Pierre s’est entouré d’Angelo Cadet, de Marie-Hélène Lebeau-Taschereau et de Catherine Souffront pour pondre les intrigues, qui seront rythmées par une famille haïtienne authentique, mais composant avec des enjeux universels. François Avard et Marie-Hélène Lebeau-Taschereau – aussi productrice au contenu – assurent la script-édition.

«C’est axé un peu sur le "sandwich" dans lequel se retrouvent les enfants de la première génération d’immigrants», a résumé Frédéric Pierre, mardi, au moment de dévoiler la série qui sera déposée sur ICI TOU.TV EXTRA au cours de la saison 2023-2024.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Tous deux à l’aube de la quarantaine, Henri (Frédéric Pierre) et Myrlande (Catherine Souffront) sont coincés entre deux générations, celle de leurs trois enfants âgés de 10 à 20 ans, qui sont «complètement Québécois», et celle des parents de Henri, Manmi (Mireille Métellus) et Papi (Fayolle Jean), dont la culture «est ancrée en Haïti». Papi a fondé une librairie haïtienne à Montréal que fréquentait un certain Dany Laferrière, se plait-on à dire, commerce qu’il a vendu à Henri.

Manmi et Papi sont très présents dans la vie de leur fils puisqu’ils habitent le même jumelé. On parle donc d’un «clan tissé un peu trop serré». Myrlande, qui est issue d’une famille plus aisée, est «la pourvoyeuse» alors que «Henri est bon avec les enfants», un modèle atypique aux yeux de leurs parents.

«Ça fait un peu changement, je trouvais ça rafraîchissant. Cette femme de conviction va vivre une transition de carrière importante, ce qui fait écho à ce que j’ai vécu», a dit Catherine Souffront qui, avant de jouer et d’écrire, a été procureure de la Couronne spécialisée en violence conjugale.

Quête identitaire

Il y a aussi «toute la quête identitaire de Henri et de Myrlande. [...] Ils ont accès à de nouvelles opportunités, à des changements de carrière, de gros move, et en plongeant, bien sûr, ça aura des répercussions sur le clan Honoré-Prosper», a dit Frédéric Pierre, qui veut aussi, avec Lakay Nou, «célébrer» les réussites de la communauté noire et «être dans le positif» en «montrant un autre modèle» versant davantage dans le black Joy.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Une comédie, je trouve que c’est une porte ouverte à venir rire avec nous. Je trouvais ça très saint aussi d’avoir envie de rire de certains traits de caractère dans nos communautés. On s’est inspirés beaucoup de nos familles. [...] On est partis beaucoup de personnages qu’on connait; c’est ma famille, c’est mon père, des cousins, des tantes», a-t-il dit.

Bien sûr, il sera question de racisme à travers les «biais inconscients» des gens, qu’ils soient blancs ou noirs d’ailleurs, «parce que c’est un super beau vecteur de comédie», selon lui.

En lien avec la diversité qui transparait de plus en plus dans nos écrans, le comédien, qui joue depuis 32 ans – rappelez-vous «Le club des 100 watts» –, souhaite que l’on engage de plus en plus d’auteurs et de producteurs noirs. «Ce sont des postes super importants si on veut poursuivre le changement déjà en place.»

On entendra bien entendu du créole dans Lakay Nou, une langue que Frédéric Pierre parle peu, mais qu’il comprend. «C’est un drame pour moi que la transmission du créole ne se soit pas faite parfaitement», a-t-il admis.

Des comédiens haïtiens recherchés

Même si plusieurs rôles clés ont déjà été distribués, l’équipe est en quête d’autres comédiens haïtiens. On a souligné à juste titre qu’il y a beaucoup de talents connus chez les jeunes comédiens noirs, mais qu’ils sont très peu nombreux au-delà de 60 ou 70 ans. Les personnes intéressées ont jusqu’au 21 février 2023 pour se manifester à l’adresse contact@pepitacasting.ca.

Soulignons que Frédéric Pierre a fondé sa propre boîte, Productions Jumelage, fruit d’un partenariat avec les producteurs de KOTV, Louis-Philippe Drolet, Louis Morissette et Mélanie Viau, pour mener Lakay Nou à bon port.