Blue Jays de Toronto: George Springer en parfaite santé

Opéré au mois d’octobre dernier, George Springer espère avoir mis ses ennuis de santé derrière lui. Il souhaite maintenant mener les Blue Jays de Toronto vers les plus hauts sommets du baseball majeur.

Une excroissance osseuse a dû être retirée de son coude lorsqu’il est passé sous le bistouri. Celle-ci lui a causé bien des ennuis, alors que le voltigeur n’a disputé que 211 des 324 de son équipe depuis qu’il a accepté un lucratif contrat de six ans avec l’organisation canadienne.

S’il aurait pu être opéré plus tôt l’année dernière, il a plutôt décidé de retarder l’intervention pour aider ses coéquipiers sur le terrain. Mais à l’amorce du camp d’entraînement, il se sent bien et verse dans l’optimisme.

«De toute évidence, il est encore tôt dans ce camp, mais c'est bon de se sentir bien, a dit Springer, selon des propos rapportés par le quotidien "Toronto Sun". De réaliser que je peux juste aller sur le terrain et jouer sans me soucier vraiment de quoi que ce soit ou me limiter parce que je ne veux pas me blesser, j’en suis extrêmement heureux.»

Comprendre

Springer, tout comme ses coéquipiers, a été déçu de la tournure des événements l'automne dernier. L’équipe a été balayée par les Mariners de Seattle d’entrée de jeu lors des éliminatoires malgré un dossier de 92-70 en saison régulière.

Au sein d’une jeune équipe, Springer, 33 ans, a toutefois livré une analyse digne d’un meneur, alors que les matchs de la Ligue des pamplemousses approchent à grands pas.

«Pour nous, en tant qu'équipe, il s'agit de comprendre, de grandir et d'apprendre. Il s'agit d'être dans l'instant présent et de comprendre que nous n'avons pas atteint l'objectif que nous voulions, soit de gagner. Mais je pense que cela nous met dans un meilleur état d'esprit pour cette année de savoir que chaque petite chose, tout ce que nous faisons, compte. [Nous allons] apprendre de l'année dernière et voir ce que les 162 prochains matchs apporteront.»

Et à n’en point douter, tous sont heureux de le voir en santé. À commencer par le gérant John Schneider, qui croise les doigts afin que la situation perdure.

«Quand il est en parfaite santé, il change assurément la donne, a lancé le pilote. Notre travail consiste à essayer de le garder en santé autant que possible. Nous avons eu des aperçus lorsqu’il est en santé et nous espérons que cet aperçu durera plus de sept mois cette année.»

Les Jays sont actuellement à Dunedin en Floride, où ils joueront leurs matchs locaux de la Ligue des pamplemousses au TD Ballpark. Ils amorceront toutefois leur calendrier préparatoire le 25 février au LECOM Park, où évoluent les Pirates de Pittsburgh.