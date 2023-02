Ces entreprises qui auraient pu avoir un nom bien différent

Some of their originally planned names:



Amazon: Cadabra

BestBuy: Sound of Music

eBay: AuctionWeb

Google: BackRub

Instagram: Burbn

Netflix: Kibble

Nike: Blue Ribbon

PayPal: Confinity

Pepsi: Brad’s Drink

7-Eleven: Tote’m

Snapchat: Picaboo

Starbucks: Cargo House

Target: Goodfellow