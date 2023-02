Cette «culture» abjecte doit changer

Au Canada, il y a quelque chose de pourri au royaume du hockey. Les récits d’agressions sexuelles et de comportements d’une violence physique et psychologique inouïe se multiplient.

L’omerta y règne encore. Peu à peu, peut-être inspirées par le mouvement #MoiAussi, des personnes courageuses brisent néanmoins ce silence assourdissant.

Le dernier récit en date nous est rapporté par le journaliste Martin Leclerc de Radio-Canada. Son texte est à glacer le sang.

On connaît les détails sordides de cette histoire parce que la semaine dernière, un juge de la Cour supérieure de l’Ontario a refusé de certifier une demande d’action collective faite par trois ex-joueurs de trois ligues de hockey junior du Canada, dont un de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Citons Martin Leclerc : « Les trois plaignants alléguaient que les trois ligues de hockey junior majeur canadiennes, leurs équipes et leurs dirigeants avaient perpétué un environnement toxique et toléraient que leurs plus jeunes joueurs [les recrues] soient notamment victimes de discrimination, de conduite homophobe, de violences verbale, physique et sexuelle. »

Sur une période allant jusqu’en 2014, des hockeyeurs mineurs auraient subi des agressions physiques et sexuelles dont la description lève le cœur.

Torturés, confinés, violés

Avec l’approbation de leurs « supérieurs », pour les « initier », ils auraient été forcés à subir et à faire entre eux des actes moralement humiliants, psychologiquement dégradants et physiquement très souffrants.

Ces actes auraient été d’une ignominie qu’on n’aurait jamais osé s’imaginer. Impossible de ne pas y voir du sadisme pur et dur.

Le juge le résume sans ambages. « Un nombre inconnu » de jeunes joueurs, écrit-il, « ont été torturés, confinés de force, rasés, dénudés, drogués, intoxiqués, physiquement et sexuellement agressés, violés, victimes de viols collectifs, forcés d’agresser physiquement ou sexuellement des coéquipiers, encouragés à agresser sexuellement, individuellement ou en groupe des jeunes femmes invitées à des partys d’équipe ; forcés de boire ou de manger de l’urine, de la salive, du sperme, des excréments ou d’autres substances abjectes ; forcés de s’auto-infliger des blessures, forcés de commettre des actes de bestialité ».

Violence dépravée, machiste et toxique

Il s’agirait donc ici d’actes criminels, de vies brisées, d’âmes éteintes et, par effet de contagion, de possibles futurs agresseurs à leur tour.

Dégoûtée comme nous tous, la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, dit vouloir qu’on mette fin aux « initiations » dans tous les sports. Rien n’effacera cependant les crimes qui auraient été commis.

Ce qu’il faut aussi combattre, politiquement et socialement, c’est cette culture même de violence dépravée, machiste et toxique. Au sein de diverses ligues, elle pourrit de l’intérieur des organismes pourtant censés promouvoir le sport, la santé, la camaraderie et le dépassement de soi.

Au Canada, le hockey est le sport national. Ceux qui se sont livrés à de tels actes sont toutefois une honte nationale.

Pour la sécurité des joueurs présents et futurs, dont la plupart ne boivent pas et ne boiront pas de cette eau-là, de même que pour la quiétude des parents, cette culture révoltante de violence et d’impunité, il faut la casser.

L’inaction n’est tout simplement plus une option.