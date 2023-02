Chantier de Médicago à Québec: les entreprises prennent les moyens pour se faire payer

Deux sous-traitants de l’entreprise EBC ont enregistré des hypothèques légales de construction pour un montant de plus de 3,7 M$ sur le chantier de Médicago pour s’assurer de se faire rembourser.

Les deux entreprises sont Groupe Noël et Groupe Beaudoin. La première hypothèque légale de construction a été déposée le 6 février dernier, soit quatre jours après l’annonce de la fermeture de Médicago, par le Groupe Noël envers EBC pour une somme due de 1 368 347,38$.

Dans les documents consultés, la créancière (Groupe Noël) estime que ce montant lui est toujours du en date de ce jour avec, au surplus, le montant des intérêts courus et d’autres frais liés à l’avis.

Le Groupe Noël a obtenu de la débitrice (EBC) un contrat pour fournir les matériaux et la main-d’œuvre pour les travaux de plomberie, chauffage et refroidissement sur le chantier de Médicago.

En ce qui a à trait au Groupe Beaudoin, le montant de l’hypothèque légale s’élève à 2 383 601,00$. Il a été enregistré le 10 février dernier. Aucune des trois parties n’a souhaité réagir pour le moment.

Les avis ont été inscrits et publiés dans les délais requis par la loi et ils ont été signifiés à EBC et au propriétaire du chantier, c’est-à-dire, Médicago.

Rappelons que le 2 février dernier, le groupe Mitsubishi Chemical Group a annoncé sa décision de dissoudre l’entreprise Médicago qui a son siège social à Québec.

Le complexe scientifique de l’avenue D’Estimauville devait être livré en 2023, après un investissement de 250 M$. On devait y produire entre autres le vaccin Covifenz (PPV) à base de plante contre la COVID-19, mais l’entreprise s’est butée à un obstacle de taille lorsque l’Organisation mondiale de la santé a rejeté le vaccin en raison de ses liens avec le cigarettier Philip Morris, cela malgré l’approbation de Santé Canada. Médicago embauchait plus de 300 personnes à Québec.