Cité-Limoilou : des citoyens dénoncent les entreprises de déneigement privées

Le déneigement continue de susciter du mécontentement, alors que des citoyens de Limoilou déplorent la détérioration des services privés ainsi que les désagréments liés à la politique de la Ville qui ne prévoit pas d’opération d’enlèvement de la neige les vendredis et samedis.

• À lire aussi: Un déneigeur privé à la rescousse de commerçants à Québec

• À lire aussi: Déneigement: 424 plaintes de citoyens depuis vendredi à Québec

«Depuis quelques années, le service de déneigement privé s'est détérioré. On ne sait pas quand il va passer. [Et] nous ne pouvons pas laisser nos voitures dans les rues, même si la ville nous le permet la fin de semaine, car eux aussi n'ont pas passé et c'est le bordel», déplore Suzie Poirier, qui habite le secteur de Sainte-Pie X, dans Limoilou. Elle fait affaire avec Déneigement M&M plus.

Depuis le début de la saison hivernale, plusieurs tempêtes sont survenues les jeudis ou les vendredis et, très souvent, durant la nuit. Rien pour aider la gestion dans le contexte actuel.

Une citoyenne a partagé ses difficultés avec son déneigeur sur une page Facebook de Limoilou, suscitant une centaine de réactions d’autres résidents insatisfaits.

«Dernièrement, on a eu [plusieurs chutes de] neige, et chaque fois, le déneigeur ne passe pas, donc nos véhicules sont coincés dans la cour, avec énormément de neige devant. Nous avons dû pelleter nous-mêmes, ce qui arrive souvent. Je suis enceinte de 7 mois, ce n’est pas l’idéal», indique Corynn Renaud, également cliente de Déneigement M&M Plus.

Elle précise avoir essayé d’appeler l’entreprise plusieurs fois, mais il n’y a pas de réponse et la boîte vocale est pleine. Le Journal a également tenté de joindre l’entreprise, sans succès.

Un «hiver particulier»

Le Journal a pu s’entretenir avec le propriétaire de Déneigement JMAC, Steve Cloutier, qui s’explique mal l’insatisfaction de sa clientèle de Limoilou.

«J’en ai dans le Mesnil, et je n’ai pas personne qui [se plaint], mais dans Limoilou, les gens ont l’air de penser que j’ai juste un [stationnement à faire]», se désole Steve Cloutier.

Il admet toutefois que lorsque la neige n’est pas ramassée par la Ville, les fins de semaine, la situation se complique.

«C’est certain que, lorsque la neige n’est pas ramassée et que nous avons une grosse tempête, à un moment donné, on a de la misère à lui trouver de la place, fait-il valoir. Parfois, la gratte passe trois et quatre fois dans la journée. On ne peut pas repasser chaque fois pour la retirer, la journée n’est pas assez longue.»

Charles Mennesson, de déneigement Mennesson, est un habitué du secteur de Limoilou. Il admet que l’on vit un «hiver particulier» et que les «bordées sont compliquées», car elles surviennent souvent la nuit.

«Les entreprises qui ont beaucoup de contrats, ça devient très compliqué parce que tu ne peux pas [...] servir dans les délais», observe-t-il, précisant que l’heure charnière est 7h le matin.

«En plus, cette année pour mal faire, les tempêtes surviennent souvent les jeudis et vendredis et la Ville ne fait pas de déneigement la fin de semaine.

Mardi, le Journal rapportait que la Ville avait reçu 424 requêtes pour le déneigement, 95 uniquement pour la Cité-Limoilou. La Ville n’a pas encore répondu aux questions sur la situation de la Cité-Limoilou.