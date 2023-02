Comment épargner une petite fortune grâce aux détecteurs de fuites d’eau

Au cours des dix dernières années, les réclamations pour dégâts d’eau ont presque doublé au Québec : c’est aussi la première cause de sinistre du côté des copropriétés.

Pour prévenir bien des maux de tête, il existe des détecteurs de fuites d’eau qui agissent dès les premiers instants.

J’en ai testé pour vous dans plusieurs de mes immeubles et ma conclusion est que c’est un très bon achat.

Voici quatre questions pertinentes à leur sujet.

1) Comment ça fonctionne ?

On installe le système de détection dans les pièces susceptibles d’être exposées à des fuites d’eau. On peut en mettre près des éviers, les toilettes, le lave-vaisselle, la laveuse. Dès qu’il y a une manifestation d’eau à ces endroits (cela peut être aussi peu que 0,4 mm au sol), le détecteur réagit en coupant la valve d’eau principale et avise par texto le propriétaire qu’il y a un problème avec une fuite d’eau.

2) Est-ce que les syndicats de condo vont obliger par leur réglementation les propriétaires à en installer pour éviter les dégâts d’eau ?

Beaucoup d’assureurs commencent à l’exiger afin d’assurer un immeuble à condo contre ce type de réclamations. Cela fait en sorte que le syndicat de condo, dont la responsabilité est de veiller à ce que les travaux d’entretien et de conservation de l’immeuble soient faits (loi 16), peut obliger ses propriétaires à installer ces appareils afin de pouvoir assurer l’immeuble entier à coût raisonnable.

3) Est-ce que l’utilisation d’un détecteur de dégâts d’eau permet de baisser le prix de l’assurance habitation ?

Oui, pour la plupart des assureurs, cela permet d’accéder à un coût plus sensé des primes d’assurance, des franchises ou des exclusions, ce qui est une mesure incontournable dans plusieurs cas.

4) Est-ce aussi utile pour une maison ou un chalet ?

La réponse est oui. Voici quelques situations qui m’ont permis d’épargner des milliers de dollars en réclamations et dégâts d’eau dans mon chalet locatif grâce à ce système :

Une toilette fissurée a lentement, mais sûrement, laissé couler l’eau en notre absence ;

Un soir, à 22 h, un tuyau de la laveuse à linge s’est mis à couler ;

Une toilette a débordé au sous-sol.

Sans détecteur, même sur place, il n’y aurait pas eu d’interruption immédiate du débit d’eau et j’aurais fait face à plusieurs dégâts d’eau majeurs en quelques instants. J’estime que les trois problèmes m’auraient coûté environ 15 000 dollars.

Le coût du système a été de 600 dollars plus les frais du plombier pour brancher la valve d’eau sur l’entrée principale.

C’est donc un super outil pour protéger adéquatement ses biens immobiliers, son portefeuille et, surtout, assurer une paix d’esprit : les détecteurs sont fiables et réagissent sans délai.