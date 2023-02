De la valeur du massage comparativement à une pilule

Je suis une femme qui a toujours eu des petits bobos çà et là. Je me suis aussi toujours soignée à coup de prises de pilules plus ou moins fortes qui ont à la longue abîmé mon corps. Je refusais de croire aux vertus simples des traitements naturels. Il faut dire que mon mari, décédé il y a trois ans, me tenait sous sa coupe. Son statut de scientifique lui donnait tous les droits sur ma santé et celle de nos enfants. À telle enseigne que rien de ce qui s’éloignait des valeurs sûres de la médecine traditionnelle n’avait de grâce à ses yeux.

Il est décédé donc, et ma fille, qui s’était toujours opposée à son père, a peu à peu réussi à me convaincre que la quantité de pilules que je prenais quotidiennement me minait peu à peu, et que si je continuais ainsi, j’en mourrais. Ça a fait son chemin dans ma tête. Elle m’a initiée aux vertus du massage, et peu à peu mon corps en a ressenti un grand bien. J’ai diminué les pilules avec l’accord de mon médecin et je me suis remise à la natation, un sport que je pratiquais dans ma jeunesse.

Je ne peux pas vous dire à quel point je me sens mieux depuis un an que je pratique ce nouveau régime de vie. J’ai rajeuni de 10 ans et je dors mieux. Avis à celles qui comme moi n’osent pas se rebeller.

Une jeune vieille

Bravo ! Les vertus du massage pour les douleurs articulaires sont reconnues, mais il faut aussi savoir qu’il est bénéfique pour diminuer le stress et les tensions de toutes sortes, même celles qui viennent du cerveau. Pareil pour la natation qui a en plus la vertu de favoriser le rythme et l’endurance cardiaques.