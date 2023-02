Canadien de Montréal: de l’amour pour Jonathan Drouin

Jonathan Drouin avait passé de longues minutes mardi matin à offrir des autographes pour les jeunes de l’équipe pee-wee de l’Ukraine. Il a écrit son nom à un autre endroit en soirée, sur une feuille de pointage.

• À lire aussi: «C’est un bon fabricant de jeux» –Christian Dvorak encense Drouin

• À lire aussi: [EN IMAGES] Une journée de rêve pour les pee-wee ukrainiens avec le CH

• À lire aussi: Blackhawks de Chicago: l'entraîneur Luke Richardson revient sur son passage à Montréal

Drouin a mené l’attaque avec trois passes dans une victoire de 4 à 0 contre les Blackhawks de Chicago, mardi, au Centre Bell. Il a participé aux buts de Justin Barron, de Joel Armia et de Christian Dvorak.

« Ça fait toujours du bien quand tu obtiens des points, a raconté Drouin. Quand tu es un joueur offensif, tu ne peux pas mentir, tu as besoin de récolter des points. Ça fait partie de mon rôle. J’aide mon équipe quand je peux trouver la feuille de pointage. Mais je dois remercier mes coéquipiers de trio, Dvorak et Armia. J’ai du plaisir avec eux. »

Les trois fois, le numéro 27 s’est servi de sa bonne vision du jeu pour alimenter ses coéquipiers et déstabiliser la poreuse défensive des Hawks.

Toujours à la recherche d’un premier but cette saison après 31 matchs, le Québécois peut s’encourager à l’idée qu’il a obtenu cinq passes à ses trois derniers matchs depuis son retour d’une blessure au haut du corps. Si on recule un peu plus loin, l’ancien du Lightning de Tampa Bay a maintenant douze aides à ses douze dernières rencontres.

Aider sa propre cause

Sur le plan contractuel, Drouin est aussi conscient qu’il joue une partie de son avenir. Il en est à la dernière année d’un pacte de cinq ans qui lui rapportait en moyenne 5,5 millions.

« C’est ma dernière année de contrat, a-t-il rappelé. Si une équipe cherche à venir me chercher dans le futur ou d’ici le 3 mars, j’ai besoin de démontrer des choses. Mais en ce moment, j’ai juste un travail à accomplir et c’est d’aider le Canadien. »

Encore des défenseurs

Le CH a signé une troisième victoire d’affilée pour la deuxième fois cette saison. Depuis le retour de la pause du Match des étoiles, Martin St-Louis a un dossier parfait avec trois victoires, face aux Islanders, aux Oilers et aux Hawks, en trois rencontres.

Dans la catégorie de la perfection, Jake Allen a réalisé un premier jeu blanc cette saison. Mais le gardien originaire du Nouveau-Brunswick n’a pas trop eu à transpirer en repoussant seulement 22 tirs. Il n’avait pas obtenu de jeu blanc depuis le 2 novembre 2021 contre les Red Wings de Detroit.

À l’image des deux derniers matchs, le Tricolore a profité de la contribution de ses défenseurs avec des buts de Barron et de David Savard. Lors des trois dernières sorties, les défenseurs ont marqué six des 14 buts de l’équipe.

« Il n’y a pas une consigne précise des entraîneurs, mais on doit aussi faire notre part offensivement, a souligné Savard. On sait que Suzie [Suzuki] et Caufield sont nos gros canons. Mais avec la perte de Caufield, l’attaque doit se diversifier encore plus. »

Dans le camp des Blackhawks, Luke Richardson doit maintenant réaliser encore plus que la reconstruction sera longue et pénible à Chicago.

+ Le trio de Dvorak Drouin (3 passes), Dvorak (1 but, 1 passe) et Armia (1 but, 1 passe) ont amassé un total de sept points dans ce gain contre les Hawks À cinq contre cinq, ils ont envahi le territoire ennemi Quand ton centre gagne pratiquement toutes ses mises en jeu, cest aussi plus facile - Les Blackhawks Patrick Kane la dit sans aucun détour À 34 ans, il na pas lintention de vivre cette longue reconstruction Il a aussi critiqué les choix de lorganisation déchanger des jeunes comme Alex DeBrincat, Kirby Dach et Brandon Hagel Les Hawks navaient aucune vie pour ce passage à Montréal 0 4 Première période 1-Mon: Justin Barron (2) (Drouin, Dadonov) AN-8:38 Punitions: Murphy (Chi) (maj) 4:38 Deuxième période Aucun but Punitions: Armia (Mon) 4:34, Allen (Mon) (purgée par Harvey-Pinard) 5:30, Kurashev (Chi) 14:02 Troisième période 2-Mon: Joel Armia (4) (Drouin, Dvorak) 5:45

3-Mon: David Savard (2) (Belzile, Harris) 10:53

4-Mon: Christian Dvorak (9) (Armia, Drouin) 11:45

Punitions: Domi (Chi) 0:11, Johnson (Chi) (maj) 19:17, Pezzetta (Mon) (maj) 19:17 Tirs au but Chicago 6 - 7 - 9 - 22, Montréal 6 - 13 - 12 - 31 Gardiens: Chi: Jaxson Stauber (P, 3-1-0) Mon: Jake Allen (G, 12-17-2) Avantages numériques: Chi: 0 en 4, Mon: 1 en 3 Arbitres: Michael Markovic, Tom Chmielewski Juges de lignes: Derek Nansen, Jonathan Deschamps ASSISTANCE: 21 105 Jonathan Drouin ★ David Savard ★★ Michael Matheson ★★★

Ce qu’on a remarqué...

L’épaule de Xhekaj

Arber Xhekaj a regardé le match contre les Blackhawks de la passerelle de presse en compagnie des nombreux blessés chez le CH. Xhekaj portait une attelle à son épaule droite. Le numéro 72 s’est blessé lors d’un combat contre le géant défenseur des Oilers, Vincent Desharnais. Le Tricolore n’a toujours pas offert d’informations au sujet de la nature de sa blessure, écrivant simplement qu’il était blessé au haut du corps et qu’il s’absenterait pour une période indéterminée. Xhekaj aura besoin de revoir les médecins afin de recevoir un diagnostic plus précis.

Le retour de Wideman

Avec la perte de Xhekaj, Chris Wideman a regagné une place à la ligne bleue. Avant la visite des Hawks, l’Américain avait sauté son tour lors de huit des dix derniers matchs. Wideman a formé un duo avec Johnathan Kovacevic.

Dadonov plus impliqué

Evgenii Dadonov a hiberné pour une grande portion de la saison. Mais le numéro 63 sort tranquillement de son gros dodo. Auteur d’une passe sur le premier but du match, celui de Justin Barron en supériorité numérique, Dadonov a écrit son nom sur la feuille de pointage pour un troisième match d’affilée. Il a quatre passes à ses trois dernières sorties. Kent Hughes et Jeff Gorton ont probablement un sourire en coin, mais ils auront besoin d’encore plus s’ils rêvent d’échanger l’énigmatique ailier qui a un salaire de cinq millions sur le plafond salarial.

Dvorak presque parfait

Christian Dvorak a connu une soirée pratiquement parfaite au cercle des mises en jeu avec un dossier de neuf en dix. Il a aussi marqué son 9e but de la saison en déjouant Jaxon Stauber en fin de rencontre.