Des débuts dans la LNH mémorables pour un gardien québécois!

À son tout premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le gardien québécois Kevin Mandolese a été bombardé de 48 tirs, pavant la voie à une victoire de 3 à 2 en fusillade des Sénateurs d’Ottawa contre les Islanders, mardi à New York.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Une journée de rêve pour les pee-wee ukrainiens avec le CH

• À lire aussi: LHJMQ: Bolduc et les Remparts se chargent des Voltigeurs

• À lire aussi: Les initiations doivent se faire dans le respect, selon Martin St-Louis

Mandolese a notamment dit non à Bo Horvat et Kyle Palmieri lors de la séance de tirs de barrage. Pendant ce temps, Tim Stützle et Drake Batherson ont touché la cible aux dépens d’Igor Sorokin, lui-même auteur de 32 arrêts.

Here is the Kevin Mandolese rookie lap at UBS Arena.



Not sure if I’ve ever seen a goalie do this…. pic.twitter.com/4bm1pzHnH6 — Ian Mendes (@ian_mendes) February 15, 2023

Sélectionné en sixième ronde par le club de la capitale nationale en 2018, Mandolese a été propulsé dans la LNH en raison des blessures à Cam Talbot et Anton Forsberg. Il a auparavant brillé en six matchs dans l’ECHL, mais a connu quelques difficultés avec les Senators de Belleville.

L’ancien des Eagles du Cap-Breton a obtenu l’appui de ses coéquipiers Stützle et Brady Tkachuk, qui ont tous les deux récolté un but et une aide dans cette rencontre. Il a été trompé par Ryan Pulock et Brock Nelson.

Pour Pulock, il s’agissait d’un 41e filet dans l’uniforme des Islanders, soit un de plus que l’illustre Mark Streit, auteur de 40 buts avec le club new-yorkais. Seulement sept arrières ont touché la cible plus souvent que Pulock avec les Islanders, dont Denis Potvin et l’ancien du Canadien de Montréal Roman Hamrlik.

Graves tranche

Ryan Graves a inscrit le filet de la victoire avec deux secondes à écouler au match pour les Devils du New Jersey, qui ont vaincu les Blue Jackets 3 à 2 à Columbus.

Graves a ainsi répliqué à Johnny Gaudreau, qui avait lui-même enfilé l’aiguille avec deux secondes à jouer en première période. Gaudreau créait ainsi l’égalité, tout comme son coéquipier Adam Boqvist en deuxième période.