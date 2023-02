Deux chansons de Céline dans le top 50 des meilleures chansons d’amour de tous les temps de Billboard

Six semaines après avoir été évincée du palmarès des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps de Rolling Stone, Céline Dion voit deux de ses succès se retrouver dans le top 50 des meilleures chansons d’amour du magazine spécialisé Billboard. Because You Loved Me et The Power of Love font partie de ce palmarès.

Because You Loved Me se retrouve en 14e position. Ce premier simple de l’album Falling Into You a passé six semaines au sommet du palmarès Billboard Hot 100 en 1996. Cette chanson écrite par Diane Warren est la chanson thème du film Up Close & Personal, qui met en vedette Robert Redford et Michelle Pfeiffer.

The Power of Love suit en 44e position. Cette chanson a été le premier simple de l’opus The Colour of My Love lancé en 1993. Écrite par Jennifer Rush, cette pièce a été enregistrée par l’auteure-compositrice-interprète, Air Supply et Laura Branigan, avant de connaître un immense succès avec la reprise de Céline. The Power of Love a occupé le palmarès Billboard Hot 100 durant quatre semaines en 1994.

Endless Love

Endless Love, de Lionel Richie et Diana Ross, domine ce top 50 publié le 9 février dernier. Cette chanson du film du même nom a été numéro 1 durant 11 semaines en 1981.

On retrouve ensuite I’ll Make Love to You (Boyz II Men), How Deep is Your Love (Bee Gees), We Found Love (Rihanna et Calvin Harris) et Silly Love Songs (Wings).

I Will Always Love You (Whitney Houston), Let Me Love You (Mario), Because I Loved You – The Postman Song (Stevie B), I Love Rock n’ Roll (Joan Jett) et Best of My Love (The Emotions) complètent le top 10.

Un autre Canadien est présent dans ce top 50 avec Justin Bieber et la pièce Loved Yourself, au 20e rang.

Ce top 50 des meilleures chansons d’amour de tous les temps a été construit en fonction du nombre de semaines passées sur le palmarès Billboard Hot 100 entre 1958 et aujourd’hui. Le mot « love » et ses dérivés devaient être présents dans le titre de la chanson pour qu’elle soit admissible.