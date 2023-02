Du poivre de Cayenne force l’interruption du métro en pleine heure de pointe

Du poivre de Cayenne dispersé dans la station Place-d’Armes a forcé la Société de transport de Montréal (STM) à suspendre le service sur trois lignes, mardi matin, en pleine heure de pointe.

L’incident s’est déroulé vers 8h30, à l’heure où de nombreux Montréalais se rendent au travail.

Interruption de service ligne ORANGE entre Snowdon et Beaubien. Inter. services d'urgence. Reprise prévue vers 8h45. #stminfo R — Ligne Orange (@stm_Orange) February 14, 2023

«Une substance incommodante de type poivre de Cayenne a été diffusée à la station Place-d’Armes. Il est nécessaire d’interrompre le service sur les tronçons avoisinants et d’évacuer plusieurs stations dans un certain rayon de l’incident pour permettre la ventilation d’urgence des tunnels et stations», a indiqué la STM à l’Agence QMI.

Une file d’attente qui se rendait jusqu’au haut des escaliers au métro Vendôme! Ça m’aura 5 train avant que je puisse prendre un métro! Vive les aléas du transport en commun! pic.twitter.com/6VEQ2BQ5c2 — Tristan Mac (@tristanmac00) February 14, 2023

La ligne orange a été interrompue entre Snowdon et Beaubien en raison de la ventilation d’urgence nécessaire, alors que le tronçon entre Beaubien et Montmorency a été arrêté en raison de l’intervention des services d’urgence auprès d’une personne blessée/malade à la station Crémazie.

La ligne jaune et la ligne verte ont aussi dû être interrompues au complet pour environ 24 minutes, afin d’évacuer la substance incommodante et insuffler de l’air frais dans les stations et tunnels concernés, a précisé la STM.

De son côté, la police de Montréal a confirmé que quelques personnes avaient été incommodées par du poivre de Cayenne, et traitées sur les lieux.

Vers 9h, la STM a annoncé la reprise graduelle des services sur la ligne orange.