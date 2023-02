Études sur le troisième lien: impatience et lassitude chez les Lévisiens, selon Lehouillier

Le retard du gouvernement caquiste à dévoiler les études promises au sujet du mégaprojet de 3e lien suscite de « l’impatience » et de « la lassitude » chez la population lévisienne, a prévenu Gilles Lehouillier.

C’est ce que le maire de Lévis a déclaré, mardi en début d’après-midi, lors d’un impromptu de presse organisé au Centre des congrès de Lévis.

« Les citoyens commencent à s’impatienter. Avant, j’avais des commentaires du genre : ‘ go, go, go pour le tunnel, ça va bien’. Mais là, j’entends des commentaires du style : ‘ Coudonc, il va-tu se réaliser?’ », a rapporté Gilles Lehouillier.

Assurant qu’il ne nourrit lui-même aucun doute quant à la réalisation du tunnel entre Québec et Lévis, le maire a mentionné « qu’il faudra que la machine gouvernementale se mette en action très rapidement pour qu’on ait enfin des études ».

D’ici septembre

Le gouvernement du Québec a déjà promis que ces fameuses études – qui ont fait beaucoup parler lors de la dernière campagne électorale provinciale – seraient rendues publiques au début de 2023.

« Il faudrait qu’on ait quelque chose d’ici septembre (2023) », a avancé le maire.

Selon lui, « les études, c’est ça qui va crédibiliser le projet parce qu’actuellement, la confiance de la population est en baisse quant à la réalisation du projet. Il y a une certaine lassitude qui s’installe ».

Ce dernier a juré que le niveau d’appui populaire au 3e lien n’a pas faibli.

16 grues géantes

Mardi midi, lors d’un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce du Grand Lévis, Gilles Lehouillier a par ailleurs insisté sur l’essor économique que connaît sa Municipalité qui doit néanmoins « s’adapter maintenant » pour préparer l’avenir.

« Juste pour vous dire à quel point notre développement est fulgurant, jamais on n’aura vu autant de grues présentes dans le territoire lévisien. Aujourd’hui, il y a 16 grues géantes », a-t-il rapporté provoquant des applaudissements nourris chez les gens d’affaires.

Par ailleurs, un vaste rendez-vous régional, pour réunir divers acteurs économiques régionaux, est dans les plans, a dévoilé le maire.