Eugene Lewis officialise son départ des Alouettes

Le receveur de passes vedette Eugene Lewis ne sera pas de retour avec les Alouettes de Montréal.

Mardi, quelques heures avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne de football (LCF), l’athlète de 29 ans a fait ses adieux à l’organisation et à ses partisans.

«Les Alouettes seront toujours dans mon cœur et je n’oublierai jamais comment cette communauté a été importante pour moi. C’était très difficile de prendre cette décision, mais je me devais de faire un acte de foi et faire confiance à Dieu. À bientôt Montréal», a affirmé Lewis sur ses réseaux sociaux.

«Geno» a aussi pris le temps de remercier ses anciens coéquipiers, ses entraîneurs et les membres de l’organisation. Il a également eu de très bons mots pour les partisans des Alouettes.

«Cette ville et les amateurs m’ont accueilli d’une manière bien spéciale et je serai toujours reconnaissant envers la grande province de Québec.»

Pour le moment, Lewis n’a pas indiqué avec laquelle des huit autres équipes de la LCF il allait poursuivre sa carrière. L’annonce devrait être faite au début de l’après-midi, mais le réseau TSN avançait qu’il avait paraphé une entente de deux ans avec les Elks d’Edmonton.

L’Américain s’est joint aux Alouettes en 2017, mais il a réellement atteint le statut de joueur vedette deux ans plus tard. L’an dernier, il a connu la meilleure campagne de sa carrière, établissant des sommets personnels pour les attrapés (91), les verges amassées (1303) et les touchés (10). «Geno» a d’ailleurs été sacré joueur par excellence de la section Est de la LCF en 2022.