«Il n’y a pas un seul jeune qui devrait revivre ça» – Alex Belzile

Alex Belzile espère que les récents témoignages d’horreur sur les initiations au hockey junior majeur feront réfléchir et empêcheront que ce genre d’abus se reproduisent.

« Il n’y a pas un seul jeune qui devrait revivre ça dans la vie », a soutenu l’attaquant après son entraînement au Centre Bell, en avant-midi, ajoutant que « c’est vraiment plate d’entendre et de voir que pour certains joueurs, ç’a été l’enfer, leur stage junior ».

« J’ai lu un peu [ce qui a été écrit sur les abus qu’auraient vécus des recrues] et ce n’est pas rose, rose, a-t-il ajouté. De faire vivre des choses comme ça à des adolescents... c’est pas recommandé, mettons. On est rendus en 2023 et il faut évoluer dans la vie. »

« Tu suis un peu »

Belzile a tenté de se rappeler comment pouvait se sentir un jeune de 15 ou 16 ans qui se pointe au sein d’une nouvelle équipe.

« Quand tu es dans le moment présent, tu ne sais pas si c’est normal ou pas. À cet âge, c’est aussi difficile de comprendre si c’est acceptable. Tu ne veux pas devenir différent des autres, alors tu suis un peu », a expliqué celui qui a inscrit son premier but dans la LNH, dimanche, dans une victoire face aux Oilers d’Emonton.

L’ailier de 31 ans en avait 18 quand il est arrivé avec l’Océanic de Rimouski en 2009-2010. Il n’a pas vécu d’initiation et il a été surpris d’apprendre les sévices que d’autres hockeyeurs ont pu vivre.

« Je sais pas si j’avais la tête dans le sable, mais dans mon stage junior, j’ai eu vraiment du plaisir, a dit Belzile. Les plus vieux étaient super gentils. Zéro, zéro ; pas une fois où ça a passé proche de voir ou d’être témoin de ça. On entend tous des histoires et on se dit : “Ah, c’est ailleurs ou peut-être que le monde en met un peu.” Mais quand il y a un article comme ça qui sort, ça te remet en question. »

L’esprit d’équipe

Rafaël Harvey-Pinard, comme son coéquipier, n’a jamais été témoin d’une initiation qui a mal viré, tant chez les juniors que chez les professionnels. Et le rapide attaquant croit que ces rites de passage doivent demeurer, mais toujours dans la joie et la bonne humeur.

« Je trouve que les initiations restent importantes, a soutenu Harvey-Pinard. Tu veux intégrer les nouveaux à l’équipe. Mais il y a une façon de le faire. Ça doit rester dans le respect. C’est la clé pour les initiations. Moi, j’ai de beaux souvenirs de mes initiations. Ça reste de beaux moments. J’ai appris à connaître les gars et je trouve que ça soudait l’équipe. »

– Avec la collaboration de Jean-François Chaumont