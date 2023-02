La Moldavie ferme brièvement son espace aérien à cause d'un objet volant

La Moldavie a fermé mardi temporairement son espace aérien en raison d'un «objet volant ressemblant à un ballon-sonde météo», sur fond de tensions avec la Russie accusée de vouloir déstabiliser le pays, et la Roumanie, membre de l'OTAN, a fait décoller des chasseurs.

Cette ex-république soviétique située aux portes de l'Ukraine avait annoncé à la mi-journée cette décision qui a entraîné l'arrêt de l'ensemble des vols. Les médias locaux avaient alors évoqué «des raisons sécuritaires» sans plus de précisions.

Dans un communiqué publié dans la soirée, la Direction de l'aviation civile a expliqué «avoir reçu un rapport selon lequel un petit objet non identifié avait été détecté».

«Compte tenu des conditions météorologiques et de l'impossibilité de suivre et d'identifier l'objet et sa trajectoire de vol», l'espace aérien a été fermé par précaution. Il a été rouvert à 14H46 (12H46) une fois le danger écarté.

En pleine affaire de mystérieux objets volants abattus par les États-Unis, la Roumanie voisine a également détecté une cible similaire, «présentant les caractéristiques d'un ballon météorologique» et volant à une altitude d'environ 11.000 mètres, sans que l'on sache s'il s'agissait du même engin.

Deux avions de chasse roumains sous commandement de l'OTAN ont été envoyés pour clarifier la situation, mais ils n'ont pas pu «confirmer la présence de la cible aérienne, ni visuellement ni sur les radars embarqués», a précisé le ministère de la Défense.

Mesures contre Moscou

Cette mesure moldave intervient alors que le petit pays a décidé de renforcer les mesures de sécurité face aux projets présumés de Moscou pour renverser le pouvoir pro-européen en place à Chisinau.

«Le plan prévoit des attaques d'édifices étatiques et des prises d'otages par des saboteurs au passé militaire camouflés en civil», avait déclaré la présidente Maia Sandu lundi devant la presse.

D'après elle, le Kremlin compte sur «l'implication de forces internes» comme le parti de l'oligarque prorusse en fuite Ilan Sor, mais aussi de possibles ressortissants russes, bélarusses, serbes et monténégrins.

Evoquées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Bruxelles la semaine dernière, ces informations proviennent de documents interceptés par les services secrets ukrainiens.

Maia Sandu, présidente moldave | AFP

La Russie a démenti mardi.

Les affirmations de la dirigeante moldave «sont absolument infondées et sans preuves», a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dans ce contexte, les autorités ont décidé de tenir à huis clos un match de foot prévu jeudi entre un club moldave et une équipe de Belgrade. Les services de renseignements craignaient que les tribunes ne soient infiltrées par des fauteurs de troubles.

Dans ce contexte tendu, le parti populiste d'Ilhan Shor a annoncé la tenue de manifestations antigouvernementales ce dimanche dans la capitale moldave.

Cet homme d'affaires né en Israël et devenu homme politique en Moldavie, pays qu'il avait fui en 2019, a été sanctionné en octobre 2022 par Washington pour ingérence pour le compte de la Russie et corruption.

Marié à une chanteuse décorée par le président russe Vladimir Poutine, M. Shor a été condamné pour avoir détourné un milliard de dollars de banques moldaves en 2014.

Selon le département américain du Trésor, il a œuvré de concert avec la Russie pour fonder une alliance avant les élections en 2021 puis tenté avec le soutien de Moscou de saper les efforts de la Moldavie visant à rejoindre l'Union européenne.