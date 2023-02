La PDG d’Aéro Montréal quitte ses fonctions

Après s’être retirée partiellement il y a deux mois, la PDG d’Aéro Montréal, Suzanne Benoît, a finalement annoncé son départ à la retraite, hier, alors que l’organisation a récemment fait face à une vague de départs.

« Après mûres réflexions, j’ai décidé de prendre ma retraite le 10 mars prochain. [...] Je quitte avec le sentiment du devoir accompli », a déclaré Mme Benoît, qui était PDG d’Aéro Montréal depuis 2006, dans un message envoyé aux membres de l’organisation.

En décembre, Suzanne Benoît avait cédé la direction générale à une ancienne vice-présidente d’Aéro Montréal, Mélanie Lussier, mais avait conservé le titre de présidente.

« Mme Benoît caressait déjà l’idée d’une retraite [...] et avec l’arrivée de Mme Lussier, on a vraiment réalisé que ses compétences en tant que leader permettraient à Suzanne de faire le saut », a précisé au Journal le président du conseil d’administration d’Aéro Montréal, Steeve Lavoie, qui est également à la tête du constructeur d’hélicoptères Bell Textron Canada.

M. Lavoie a par ailleurs reconnu qu’Aéro Montréal a été confrontée au départ de nombreux employés, en 2022.

Une firme en renfort

« Au cours de la dernière année, on a perdu plusieurs personnes, souvent des jeunes qui venaient d’arriver [...]. Le comité exécutif s’est penché là-dessus et on est allés chercher de l’aide d’une firme externe au mois d’août pour épauler Mme Benoît dans le recrutement de talents », a-t-il affirmé.

Quand on lui a demandé si le style de gestion de l’ex-PDG a pu jouer un rôle dans ces difficultés, Steeve Lavoie s’est montré énigmatique.

« L’augmentation de la charge de travail et les gens qui quittaient, je pense que c’est la redistribution d’un certain stress sur les individus », a-t-il dit.

M. Lavoie a tout de même assuré que Suzanne Benoît n’avait posé aucun geste répréhensible. « Rien », a-t-il martelé.