La petite Charlie attend toujours un cœur depuis cinq ans

Après avoir célébré son septième anniversaire ce week-end, la famille de la petite Charlie espère que ce chiffre chanceux lui permettra enfin d’obtenir la greffe cardiaque qu’elle attend depuis cinq ans.

«On me dit souvent que le chiffre sept, c’est un porte-bonheur. On va espérer que c’est vrai aussi pour notre fille, qui défie tous les pronostics des spécialistes», raconte au Journal sa maman, Enya Sérandour-Barrette.

Charlie, une fillette âgée de seulement 7 ans, est atteinte du syndrome d’hypoplasie depuis sa naissance. Le côté gauche de son cœur est en partie atrophié en raison de cette malformation congénitale.

Photo Geneviève Lagrois

«Si elle pouvait avoir une greffe cardiaque, sa qualité de vie serait vraiment améliorée», explique Mme Sérandour-Barrette, qui ne souhaite rien de plus pour la Saint-Valentin. On aurait moins peur qu’elle tombe en insuffisance cardiaque. Par contre, on sait que le risque du rejet de l’organe peut planer et que ce n’est pas toujours miraculeux.»

Photo Geneviève Lagrois

Trois ans à l’hôpital

La vie de la famille de Charlie a été bousculée en 2018. La fillette de Val-d’Or a d’abord été hospitalisée pour une pneumonie et une laryngite.

«Elle était grise quand on est arrivé à l’hôpital. Les médecins ont décidé de l’envoyer d’urgence au CHU Sainte-Justine à Montréal. C’était crève-coeur parce qu’elle est partie en avion-ambulance et je n’avais pas le droit d’embarquer avec elle», se rappelle douloureusement sa maman.

Par la suite, sa condition s’est stabilisée, mais ses proches ont dû traverser plusieurs épreuves. La fillette aura passé en tout 36 mois de sa vie dans des centres hospitaliers. Enya Sérandour-Barrette a d’ailleurs déménagé au Manoir Ronald McDonald durant près de deux années.

Pour le moment, Charlie est en forme. Elle a même commencé à fréquenter la maternelle. C’est son médicament intraveineux, de la milrinone, qui lui permet de mener une vie relativement normale.

«Au début de la pandémie, heureusement, on a pu la ramener chez nous après deux années d’hospitalisation. Elle est devenue la première enfant à bénéficier de thérapie inotrope de milrinone à la maison grâce à notre travail acharné», se réjouit encore Mme Sérandour-Barrette.

Encore tabou

Sa fille est sur la liste d’attente pour une greffe cardiaque depuis juillet 2018. Elle espère que son témoignage encouragera plus de Québécois à faire un don d'organes à leur décès.

«C’est encore un sujet délicat, et les gens ne veulent pas penser à ça», constate la maman, qui sensibilise les internautes par rapport à cet enjeu sur les réseaux sociaux. «Je pense que la minute qu’on a un enfant, on devrait avoir la discussion. Même en tant qu’adultes, les gens doivent y penser.»

Photo fournie par Enya Sérandour-Barrette

En février 2019, Charlie a failli obtenir le cœur d’un enfant décédé, mais des analyses ont finalement révélé que l’organe n’était pas compatible avec elle.

«On ne nous explique pas pourquoi elle n’a pas encore reçu de don. D’un côté, tant mieux qu’un enfant n’est pas décédé pour elle. Pis en même temps, je me sens tellement mal de penser ça, mais chaque fois que je vois un accident d’enfant aux nouvelles... Je me dis qu’on aura peut-être un appel. C’est très paradoxal comme émotions», laisse tomber Enya Sérandour-Barrette.

Photo Geneviève Lagrois

Les dons d’organes d’enfants sont «rares» et «miraculeux»

Transplant Québec n’est pas surpris que la petite Charlie attende une greffe cardiaque depuis près de cinq ans puisque le don d’organe pédiatrique est un phénomène rarissime dans la province.

Dr Matthew Weiss

Directeur médical du don d'organes à Transplant Québec

«Quand on a un enfant donneur et un autre receveur, que ça fonctionne, on peut dire que la greffe de ce don d’organe est vraiment un miracle. C’est rare. Il y a tellement de facteurs. Il faut que toutes les étoiles s’alignent», lance le Dr Matthew Weiss, directeur médical du don d'organes à Transplant Québec.

Selon son organisme, seulement 15 enfants étaient toujours inscrits sur la liste d’attente pour recevoir un organe au Québec le 31 décembre dernier. Il ajoute qu’en 2022, 20 enfants ont pu recevoir une greffe d'organe.

«Il faut dire aussi que peu d’enfants décèdent, heureusement dans un sens, c’est la raison principale pour laquelle on a peu de dons chez les jeunes», explique le Dr Weiss.

Sujet très sensible

Selon le spécialiste, qui est aussi intensiviste pédiatrique au CHU de Québec, certains parents ne sont tout simplement pas en mesure de donner les organes de leur enfant en raison du choc lié au décès de celui-ci.

«C’est complètement compréhensible comme décision, insiste le Dr Matthew Weiss. Il y a zéro jugement. Le processus de dons d’organes après la mort peut aussi être long pour certains.»

Le pédiatre précise qu’après la mort d'un jeune, si sa famille consent à donner ses organes, le corps doit encore rester d'une à trois journées en centre hospitalier.

«Il faut par exemple garder le jeune en vie ou encore faire beaucoup d’examens pour voir si les organes sont encore bons pour la transplantation. Ça prend du temps et des familles vont souvent dire, et je les comprends, que c’est trop pour eux de passer encore trois jours aux soins», relate-t-il.

Mais qu’est-ce qu’on peut faire alors pour encourager les transplantations d'organes au Québec?

«Il faudrait changer notre culture générale par rapport à ça. Par exemple, avoir un débat pour savoir si le consentement de don d’organes devrait être donné par défaut. Aussi, il faut en parler avec son médecin ou ses proches, c’est ça qui va aider», soutient le Dr Matthew Weiss.

LES DONS D’ORGANES AU QUÉBEC EN 2022 :

483 personnes, dont 20 enfants, ont bénéficié d'une greffe

En date du 31 décembre, 913 patients, dont 15 enfants, étaient toujours inscrits sur la liste d’attente

171 donneurs décédés au Québec ont permis de transplanter 584 organes

15% des donneurs d'organes ont eu recours à l'aide médicale à mourir

Source : Transplant Québec