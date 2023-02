La ruée vers les autos d’occasion est encore loin d’être terminée

Ceux qui prévoient acheter une voiture devraient y penser à deux fois. Si les prix ont commencé à baisser par rapport au pic d’août 2022, ils sont encore gonflés par une demande qui surpasse l’offre.

« On est toujours dans un marché de vendeurs », constate Benoit Béland, du site AutoHebdo.net, qui publiait lundi son état du marché.

Des 350 000 voitures à vendre sur le site, 80 % sont d’occasion, catégorie où le prix moyen au Québec était de 33 551 $ à la fin de l’année dernière. Il était de 29 434 $ à la fin de 2021 et de 16 988 $ à la fin de 2020.

« La bonne nouvelle, c’est que les inventaires devraient augmenter en 2023, ce qui fera baisser les prix », prévoit le porte-parole.

Depuis juillet dernier, le prix moyen d’une voiture d’occasion baisse d’environ 1 % par mois au Québec, ce qui est peu par rapport à la hausse de presque 100 % depuis 2020.

La demande est d’ailleurs toujours forte, indique AutoHedbo.net. En janvier, le site a connu une hausse de trafic de 27 % et un bond de 35 % des demandes d’informations aux vendeurs.

Évitez d’acheter cette année

Le prix moyen des voitures neuves connaît lui aussi une forte hausse au Québec. Il était de 55 660 $ à la fin de 2022, contre 45 975 $ à la fin de 2021 et de 33 630 $ à la fin de 2020.

George Iny

Dirigeant de l’APA

« Le temps d’attente dans le neuf se compte encore en mois et même en année », observe aussi George Iny, de l’Association pour la protection des automobilistes (APA).

Surtout, la capacité de payer des acheteurs n’est plus la même depuis les multiples hausses de taux d’intérêt, surtout celle des gens qui ont dû renouveler leur hypothèque ou qui devront bientôt le faire.

Son conseil : ne pas acheter de voiture cette année, dans la mesure du possible.

« L’année dernière, c’était le paradis des vendeurs au printemps et un désastre pour les acheteurs », note celui qui souhaite d’abord aider les gens démunis et les consommateurs de la classe moyenne.

Attention à la dette sur l’auto

Les stocks n’augmentent pas si rapidement, note-t-il. Les prix resteront élevés, selon lui.

Un autre problème, constate Guillaume Eckerl, « c’est qu’on voit maintenant des gens qui ont acheté une voiture pendant le pic des prix et qui la revendent avec une dette ».

Le fondateur de Peachy Car, entreprise qui accompagne les particuliers dans la vente de voitures d’occasion, donne l’exemple d’une voiture payée 15 000 dollars et revendue 11 500 dollars.

« La dette suit la voiture, et non le propriétaire », avertit-il, si bien qu’on doit s’assurer que le prêt est réglé quand on achète une voiture d’occasion.

Le Registre des droits personnels et réels mobiliers est là pour ça, dit l’expert, mais « ce n’est pas tout le monde qui le sait ».

PRIX MOYEN D’UNE VOITURE AU QUÉBEC *

Marché d’occasion

2020 : 16 988 $

2021 : 29 434 $

2022 : 33 551 $

Marché du neuf

2020 : 33 630 $

2021 : 45 975 $

2022 : 55 660 $

* Au 31 décembre de chaque année

Source : AutoHebdo.net