LHJMQ: la séquence s’arrête à 10 victoires pour les Remparts de Québec

Les Remparts n’avaient pas perdu depuis la défaite en tirs de barrage, le 12 janvier dernier à Halifax. Vendredi soir dernier, les Saguenéens ont mis fin à cette séquence de dix victoires de suite des Diables rouges en les défaisant par la marque de 5 à 4 au Centre Georges-Vézina. Les hommes de Patrick Roy continuent tout de même de s’accrocher au premier rang du classement général et, avant le match de mardi soir face aux Voltigeurs de Drummondville, détenaient six points d’avance sur les Mooseheads au sommet.

ILS SE SONT DÉMARQUÉS

Jérémy Langlois

Photo LHJMQ.qc.ca

2 matchs | 2 buts

2 passes | 4 points

Pier-Olivier Roy

2 matchs | 1 but

3 passes | 4 points

Théo Rochette

Photo LHJMQ.qc.ca

2 matchs | 2 buts

2 passes | 4 points

SOUS LA LOUPE

William Rousseau

Photo d'archives

Le gardien des Remparts a connu une dernière semaine difficile, accordant sept buts en deux matchs. Il a notamment été retiré de la rencontre en début de troisième période, vendredi.

CE QU’ILS ONT DIT

Photo d'archives

« Ce que j’ai aimé, c’est que les joueurs ont trouvé le moyen de gagner même s’ils n’ont pas disputé leur meilleure partie. »

— Patrick Roy après la victoire mercredi, face au Drakkar de Baie-Comeau

« J’aurais aimé battre ce record dans des circonstances différentes, mais on a eu ce qu’on méritait. On a fait des revirements coûteux. Malgré tout ça, on a eu des chances de gagner ce match. »

— Patrick Roy, qui est devenu l’entraîneur ayant dirigé le plus de matchs avec une même équipe dans l’histoire de la LHJMQ (823)

L’HORAIRE DE LA SEMAINE

► Jeudi, 19 h, à Rimouski

► Dimanche 19 février, 15 h, à Blainville-Boisbriand

Se reprendre de belle façon

L’entraîneur-chef des « Sags », Yanick Jean, a senti le besoin de fouetter sa troupe au cours des dernières pratiques cette semaine. Les deux défaites face au Drakkar de Baie-Comeau et à l’Armada de Blainville-Boisbriand, pendant lesquelles ils ont accordé cinq buts en une période lors des deux matchs, ont forcé Jean à ramener ses hommes à l’ordre. L’intransigeance de l’instructeur en chef et les efforts des joueurs ont finalement porté leurs fruits. La victoire face aux Remparts a permis aux « Sags » de dépasser l’Océanic de Rimouski au classement général de la LHJMQ pour se positionner au septième échelon.

ILS SE SONT DÉMARQUÉS

Zachary Gravel

Photo LHJMQ.qc.ca

2 matchs | 2 buts

2 passes | 4 points

Romain Rodzinski

Photo LHJMQ.qc.ca

2 matchs | 1 but

1 passe | 2 points

Thomas Desruisseaux

Photo LHJMQ.qc.ca

2 matchs | 1 but

1 passe | 2 points

SOUS LA LOUPE

Romain Rodzinski

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

En plus d’être l’un des défenseurs les plus utilisés par Yanick Jean, Rodzinski a récolté 11 points en 15 parties depuis son arrivée à Chicoutimi.

CE QU’ILS ONT DIT

« On s’organise pour ne pas avoir de regrets. On laisse tout sur la patinoire. Il y a une gang qui est brûlée en ce moment. Ç’a été un calendrier ultrachargé depuis quatre semaines. Je suis fier de la manière dont ils ont répondu. »

— Yanick Jean, après la victoire face aux Remparts vendredi

« Le niveau d’énergie n’était pas le même. On leur a aussi coupé beaucoup d’espace en zone offensive. La manière de jouer en zone défensive a fait la différence versus il y a deux semaines. »

— Yanick Jean, après la victoire face aux Remparts vendredi

L’HORAIRE DE LA SEMAINE

► Vendredi 17 février, 19 h, à Rouyn-Noranda

► Samedi 18 février, 19 h, à Val-d’Or

► Dimanche 19 février, 15 h, à Val-d’Or

Trois points importants

Après un départ chancelant, la fin de semaine de l’Océanic a finalement été profitable avec une récolte de trois points sur une possibilité de quatre à domicile face au Drakkar de Baie-Comeau. Cela permet à la troupe de Serge Beausoleil de devancer les Saguenéens de Chicoutimi par un point au troisième rang du classement de l’Association de l’Est, avec une partie en main. Les deux matchs ont nécessité du surtemps : une défaite en prolongation vendredi et une victoire en fusillade dimanche.

ILS SE SONT DÉMARQUÉS

Jan Sprynar

Photo LHJMQ.qc.ca

2 matchs | 2 buts

2 passes | 4 points

Xavier Filion

Photo LHJMQ.qc.ca

2 matchs | 1 but

1 passe | 2 points

William Dumoulin

Photo LHJMQ.qc.ca

2 matchs | 1 but

1 passe | 2 points

SOUS LA LOUPE

Jan Sprynar

Photo Alexandre D'Astous

L’attaquant de 17 ans de l’Océanic est à un but du plateau des 20 filets. Sprynar est sur une séquence de quatre matchs consécutifs avec un point depuis son retour au jeu le 3 février. Il a récolté deux buts et deux passes lors de cette période.

CE QU’ILS ONT DIT

« Les gars ont fait preuve de beaucoup de sang-froid alors que nous étions en arrière dans la fusillade. Filion et Béland sont allés chercher de gros buts et Hamrla a été très solide aujourd’hui [mardi]. »

— Serge Beausoleil après la victoire de dimanche

« Mon idée était faite avant de partir. Ce fut un grand soulagement de voir la rondelle dans le but. »

— Xavier Filion qui devait absolument marquer au troisième tour de la fusillade

L’HORAIRE DE LA SEMAINE

► Jeudi, 19 h, c. Québec

► Vendredi 17 février, 19 h, c. Blainville-Boisbriand

► Dimanche 19 février, 16 h, à Victoriaville

Autre week-end productif

Pour une troisième semaine d’affilée, le Drakkar de Baie-Comeau connaît un week-end productif sur la patinoire. Après des doublés victorieux lors des deux fins de semaine précédentes, l’équipage baie-comois récolte trois points sur une possibilité de quatre à l’étranger. Après une défaite de 6 à 3 aux mains des Remparts, le mercredi, les Nord-Côtiers se ressaisissent avec une victoire in extremis de 5 à 4 (en prolongation) et une défaite de 2 à 1 (en tirs de barrage) face à l’Océanic de Rimouski. Cette cueillette positive de points lui permet de consolider sa 11e position au classement général du circuit Courteau.

ILS SE SONT DÉMARQUÉS

Matyas Melovsky

Photo LHJMQ.qc.ca

3 matchs | 0 but

5 passes | 5 points

Louis-Charles Plourde

Photo LHJMQ.qc.ca

3 matchs | 3 buts

1 passe | 4 points

Niks Fenenko

Photo LHJMQ.qc.ca

3 matchs | 0 but

3 passes | 3 points

SOUS LA LOUPE

Matyas Melovsky

Photo fournie par Kassandra Blais

L’attaquant tchèque Matyas Melovsky brille de tout feu avec 13 points (1b-12p) à ses neuf dernières parties.

CE QU’ILS ONT DIT

Photo d'archives

« Une bonne performance sur la route. Les joueurs se donnent l’opportunité de gagner. Le retour des blessés nous permet de respirer un peu mieux et d’éviter de surtaxer certains individus. »

— L’entraîneur-chef Jean-François Grégoire

« Après une défaite contre Québec, récolter trois points sur quatre contre Rimouski, il y a de quoi être fiers et c’est de bon augure. »

— Justin Poirier, auteur de deux buts en deux matchs contre l’Océanic

L’HORAIRE DE LA SEMAINE

► Vendredi 17 février à Victoriaville, 19 h

► Samedi 18 février à Drummondville, 16 h