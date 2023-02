La trahison de Ford et la vengeance de Trudeau

Il n’y a jamais eu de front commun. C’est le constat auquel nous devons arriver devant l’issue des négociations entourant les transferts fédéraux en santé.

Le Québec et les autres provinces se sont faits rouler dans la farine par non seulement le fédéral, mais Doug Ford, le premier ministre ontarien qui, selon ce qui a été révélé par différentes sources, négociait pour lui dans les coulisses, cigares aux mains, sans piper mot aux autres partenaires du « front commun ».

La proposition fédérale est loin, très loin, de ce qui a été demandé. Elle est à des années-lumière de ce qu’elle devrait être. Visiblement, la priorité du gouvernement Trudeau était de mettre cet épineux dossier derrière lui plutôt que de s’attaquer de manière effective au sous-financement des systèmes de santé à travers le pays. La preuve : il a abandonné, heureusement, l’imposition de conditions ou de normes qu’il présentait autrefois comme condition sine qua non. Il n’a pas pipé mot sur la volonté, tant de l’Ontario que du Québec, de mettre à contribution le réseau privé même si certains, dont le NPD, prétendent que cela contreviendrait à l’esprit de la Loi canadienne sur la santé.

Le gouvernement Trudeau a donc gagné sur toute la ligne tant d’un point de vue des relations intergouvernementales que d’un point de vue politique. En effet, le silence des conservateurs et des néo-démocrates est assourdissant. Les premiers ont déjà confirmé qu’ils maintiendraient le financement et l’offre présentée telle quelle et ne s’engageraient pas à augmenter lesdits transferts alors que les autres ne voudraient pas rappeler qu’ils ont signé une entente avec les libéraux leur permettant de gouverner en majoritaires.

François Legault a peut-être surestimé sa capacité à faire plier le gouvernement fédéral. Instigateur de ce front commun alors qu’il présidait le conseil de la fédération, il a mené cette bataille sur tous les fronts appelant même les Québécois a ne pas voter pour les libéraux fédéraux aux dernières élections. Il a monté les attentes quant au rapport de force qu’il aurait, selon lui, réussi à imposer et a sous-estimé la capacité de Justin Trudeau de n’en faire qu’a sa tête.

Chose certaine, il a pris sa revanche des jambettes politiques faites par le gouvernement Legault. Ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid?

