Le candidat de la CAQ en a assez des «commentaires gratuits» sur sa taille

Blessé par les moqueries et les commentaires désobligeants sur son apparence physique, le candidat caquiste Victor Pelletier dénonce le double standard auquel sont confrontées les personnes de petite taille et de surcroît, les plus jeunes.

«Ça suffit», s’est dit le porte-couleurs de la CAQ dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Depuis l’annonce de sa candidature, plus particulièrement depuis la publication d’une photo où le voit porter un veston un peu trop grand aux côtés de François Legault, des insultes proférées à son égard pleuvent sur les réseaux sociaux.

Tellement qu’il a dû désactiver les notifications sur son téléphone, devant la quantité de «commentaires vraiment gratuits» le ciblant.

Des exemples?

- «André Arthur Live du Paradis», un compte parodique empruntant l’identité du défunt et controversé animateur de radio de Québec, écrit dans un tweet: «Victor Pelletier: Un petit con aux dents croches, et brunes.»

- Robert Roy, traite le candidat caquiste de «petit criss de mangeux de ballustre (sic)».

- «T aimes ça mettre le veston du gros tas de chef sérieux tu as l air d une petite escorte (sic)», publie anonymement l’utilisateur «Om Shanti** #TrudeauMustGo».

«Derrière les candidats et les candidates, il y a des humains», a senti le besoin de rappeler M. Pelletier, samedi, dans un micromessage sur Twitter. «S’attaquer au physique des gens et leur apparence, c’est blessant», a-t-il ajouté.

Mise au point

Une «mise au point» s’imposait, a expliqué mardi le candidat âgé de 21 ans, lors d’une entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Dès le lendemain de sa publication (dimanche), est apparue une caricature se moquant une fois de plus de son veston un peu trop grand. Les «trolls» en ont remis. «Il y a un certain honneur d’avoir été dans une caricature de Serge Chapleau, mais bon, c’était encore une fois sur l’apparence», a raconté M. Pelletier, en dénonçant «les réactions en chaîne» qui s’en sont suivies.

«La première journée, je l’ai ri. [...] J’ai quand même un bon humour, je suis capable d’en prendre et j’ai trouvé ça bien drôle et oui, j’aurais dû prendre un autre veston et Dieu sait que j’en ai, a-t-il avoué. Mais bon, après avoir passé une journée là-dessus, on aurait pu passer à un autre appel.»

Double standard

«Il y a peut-être d’autres jeunes qui regardent ça, d’autres personnes peut-être même de petite taille, puis qui se disent: “OK, bien je ne serais peut-être pas à ma place si je vais en politique, parce que c’est comme ça que je vais être reçu”», s’inquiète le candidat, qui est également président de la Commission de la relève de la CAQ depuis l’automne dernier.

Du haut de ses 5 pieds 2 pouces, Victor Pelletier constate «un double standard» versus les personnes de plus grande taille. «Je vous dirais qu’on passe au tordeur assez facilement».

Ce double standard, «il y en a un en plus pour les jeunes», a-t-il ajouté.

«Ce n’est pas la première fois que je vis ça, mais de cette ampleur-là, oui», a-t-il confié.

Il craint que son histoire ne décourage d’autres jeunes de s’impliquer en politique, voire carrément d’aller voter. Le candidat caquiste considère d’ailleurs que «l’abstention» est l’ennemi à battre dans cette élection partielle.

Positif

Comme à quelque chose malheur est bon, Victor Pelletier se réjouit des nombreux messages d’encouragement qui lui ont été transmis depuis sa sortie, samedi. Il a même eu des échanges avec ses adversaires des autres partis à ce sujet.

«Ils sont bien d’accord avec moi là-dessus: oui, on est campagne électorale, mais on est des humains et on n’a pas besoin d’aller là», a-t-il résumé.

«J’espère que ça va montrer que la politique, ce n’est pas juste ça: c’est aussi des gens qui peuvent se mettre d’accord pour qu’il y ait une certaine décence humaine dans les campagnes.»

S’il observe une montée de la haine sur les réseaux sociaux, en particulier depuis la pandémie, il se console à tout le moins de voir que sur le terrain, le ton des échanges avec les électeurs est beaucoup plus respectueux.

«Je vous dirais que les commentaires que je reçois sur les réseaux sociaux, je ne les reçois pas sur le terrain, ce qui est très positif», a-t-il souligné.