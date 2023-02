LHJMQ: l’attaquant Maxim Massé est le joyau des Saguenéens de Chicoutimi

Yanick Jean a dirigé plusieurs joueurs de 16 ans très talentueux au cours de sa carrière : Phillip Danault, Hendrix Lapierre et William Dufour entre autres. Mais de ce nombre, aucun n’a eu un impact offensif aussi rapide que celui qu’il a réclamé au troisième rang au total du dernier repêchage de la LHJMQ : Maxim Massé.

L’ailier droit de 16 ans domine toutes les recrues dans le circuit Courteau jusqu’ici cette saison. Il est non seulement le seul joueur de première année à avoir franchi le cap des 25 buts, mais aussi l’unique hockeyeur recrue à inscrire en moyenne plus d’un point par rencontre depuis le début de la saison (51 points en 50 matchs).

À titre comparatif, Danault, que Jean a dirigé à 16 ans avec les Tigres de Victoriaville en 2009-2010, avait terminé sa première saison dans la LHJMQ avec 28 points en 61 parties. De son côté, Lapierre avait récolté 45 points en 48 matchs à sa première saison après avoir été le tout premier choix au total du repêchage de la LHJMQ en 2018.

« C’est sûr que chaque joueur est différent, mentionne tout d’abord Yanick Jean en faisant référence aux autres jeunes de son âge qu’il a dirigé dans le passé. Par contre, je n’ai jamais dirigé un joueur de 16 ans aussi dominant que ça en termes de production offensive. »

UN PILIER

Au-delà de sa production offensive, c’est d’abord et avant tout la façon avec laquelle il récolte ses points qui impressionne Jean.

« Dans notre ligue, c’est complètement différent de jouer contre les premiers trios et les premières paires de défenseurs, soir après soir, que contre la quatrième ligne et les cinquièmes et sixièmes défenseurs adverses. Depuis le jour 1, Massé joue contre les meilleures lignes de l’autre côté, tout ça en maintenant un différentiel positif. Sa production ne se limite pas seulement à faire des points en avantage numérique et c’est ça qui est vraiment impressionnant. »

Pour l’instant, les Sags semblent avoir frappé dans le mille en le sélectionnant tout juste derrière le défenseur Tomas Lavoie et le gardien Gabriel D’Aigle, au dernier repêchage.

« Il dépasse nos attentes. Sa personnalité, son désir de s’améliorer et sa passion pour le hockey font en sorte qu’il s’améliore à tous les jours. Il aime ça, il en mange et veut constamment s’améliorer. »

En plein processus de reconstruction, Chicoutimi peut déjà compter sur un élément clé pour la suite des choses.

« C’est un bon poteau sur lequel on peut s’appuyer ! », ajoute celui qui cumule les fonctions d’entraîneur-chef et directeur général de l’équipe.

HEUREUX À CHICOUTIMI

Lui-même un peu surpris de l’impact qu’il a déjà sur son équipe à un si jeune âge, l’ailier droit de 6 pi 1 po et 181 lb estime qu’une grande partie de ses succès est attribuable au fait qu’il soit atterri à Saguenay.

« Depuis que je suis arrivé à Chicoutimi, ça se passe super bien. Yanick me fait confiance et il me donne du temps de glace. Je ne pourrais pas être mieux encadré qu’ici. »

Cette confiance de la part de son entraîneur semble d’ailleurs réciproque, puisque le natif de Rimouski n’a pas tari d’éloges envers Yanick Jean.

« Ce que j’apprécie le plus de Yanick, c’est son esprit compétitif et j’adore ça. On veut tous gagner ici et moi le premier. »

PRODUIT DU HOCKEY SCOLAIRE

D’ailleurs, Massé a utilisé la voie du hockey scolaire pour parfaire son développement. Il a passé la majorité de son parcours de hockey mineur avec le programme de l’école du Mistral, dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS).

« C’était vraiment le fun et un excellent calibre de jeu. Je pense que si dans ta tête tu penses que tu peux réussir, tu vas trouver un moyen de le faire, peu importe où tu joues. »

Massé a par la suite fait le saut au niveau M18 AAA avec les Albatros de Notre-Dame la saison dernière, avant de devenir un haut choix de repêchage l’été suivant.

La prestation de la semaine

Louis-Philippe Fontaine

Photo fournie par Alexandre Réginbald

Une soirée magique face à leurs grands rivaux

L’attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda a connu une soirée de rêve dimanche dernier en inscrivant quatre points, soit deux buts et deux passes, dans une victoire de 8 à 4 face aux rivaux de toujours, les Foreurs de Val-d’Or.

Le duel à surveiller

Rimouski @Victoriaville

Dimanche soir, 16 h, au Colisée Desjardins

L’Océanic et les Tigres tentent de maintenir leur place au troisième rang de leurs conférences respectives.

Le chiffre de la semaine: 2

Photo d’archives, fournie par les Mooseheads d’Halifax

Il ne manque que deux petits points à l’attaquant des Mooseheads d’Halifax Jordan Dumais pour atteindre le plateau des 100 points pour une deuxième année consécutive. Il en compte 98 en 47 parties.