Les employés de la BAnQ en grève de cinq jours

Les quelque 350 employés de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec ont mis à exécution leur menace de déclencher une grève de cinq jours pour faire avancer les négociations pour une nouvelle convention collective.

Le débrayage observé dans les 13 points de service de Bibliothèque nationale sera ponctué par un piquetage mardi et mercredi à 9 h devant le ministère de la Culture et des Communications et vendredi matin devant le Conseil du trésor.

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de BAnQ se sont dotés d’une banque de 10 jours de grève le 16 janvier dernier, alors que les négociations pour le renouvellement de la convention collective, échue depuis presque trois ans, piétinent.

«Les demandes du syndicat sont fondées sur des comparatifs d’emplois bâtis de concert avec la direction de BAnQ, elles sont donc plus que légitimes et réalistes», a indiqué Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics.

«Le sous-financement de BAnQ cause des problèmes de stabilité de la main-d’œuvre et provoque des vagues de mises à pied à chaque augmentation salariale, puisque l’employeur ne peut plus soutenir ses coûts de main-d’œuvre», a soutenu Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN).