Important changement à l'animation de «Belle et Bum»

La percussionniste et coanimatrice des dernières années de l’émission Belle et Bum, Mélissa Lavergne, ne reviendra pas pour la prochaine saison.

La musicienne, qui entend se consacrer à ses projets personnels, en a fait l’annonce mardi sur ses réseaux sociaux.

«En effet, après plus de quatre cents émissions tournées à faire briller les projets de centaines d’artistes de partout, comme musicienne d’abord, puis comme coanimatrice, il me tarde maintenant d’investir du temps à faire fleurir la musique que j’ai en moi. Les projets que j’ai en moi... », a-t-elle écrit sur sa page Facebook mardi matin.

Demeurant fidèle à l’émission, l’animatrice a tenu à remercier l’équipe derrière le succès de «Belle et Bum», le public, et ses proches.

«Je profite de l’occasion pour remercier mes deux fées marraines, celles qui ont vu assez de potentiel en moi pour tour à tour me créer un espace de jeu où apprendre non pas un, mais deux métiers: Sylvie Rémillard et Sylvie Tremblay. Toutes celles et ceux qui m’ont tenu la main de près ou de loin avant, pendant et après les tournages [...] et bien sûr, ma famille, mes semblables, mon clan : les musiciens et musiciennes qui ont foulé la scène avec moi pendant toutes ces années»

Mélissa Lavergne partageait l’animation de Belle et Bum avec Normand Brathwaite depuis 2015, succédant ainsi à Geneviève Borne (2008-2015) et Claudine Prévost (2004-2008).

Ce samedi, la 20e saison de Belle et Bum se conclura sur le coup de 21 h sur les ondes de Télé-Québec.