Olaplex: des clientes se plaignent d'avoir perdu leurs cheveux et subi des brûlures

Les produits Olaplex font face à une action collective aux États-Unis dans laquelle les requérants accusent la marque de leur avoir fait perdre leurs cheveux.

Selon la poursuite, les consommateurs soutiennent que les produits Olaplex contiendraient des produits chimiques «dangereux» qui peuvent causer des «blessures sérieuses».

Dans le document de 61 pages présenté en Cour fédérale devant le district central de Californie jeudi dernier, les personnes ayant utilisé ces produits affirment avoir subi plusieurs problèmes, rapporte Business Insider.

Pertes de cheveux, cheveux fragilisés, cassants, brûlures au niveau du cuir chevelu, et même des plaies après avoir utilisé les produits, soutiennent les personnes.

«Loin de réparer et de protéger les cheveux des dommages, les produits ont plutôt laissé les cheveux des plaignants secs, cassants, crépus et ternes», indique la plainte. «Les cheveux se sont fendus et cassés, ce qui les fait paraître négligés et comme s'ils avaient été coupés avec un désherbant», peut-on lire dans la poursuite.

Les requérants affirment également que les produits Olaplex contiendraient du lilial, un produit utilisé dans l’industrie cosmétique, mais banni dans l’Union européenne.

Olaplex a précédemment déclaré avoir retiré le lilial de ses produits et avoir produit une nouvelle formule.

Deux douzaines de consommateurs font partie de cette action collective et demandent au moins 75 000$ en dommages et intérêts.

Olaplex a nié les allégations des clients.

«Les produits OLAPLEX ne provoquent pas la chute et ne cassent pas les cheveux», a déclaré un porte-parole de l’entreprise au média américain Insider.

«Nous avons pleinement confiance et croyons en la sécurité et l'efficacité de nos produits qui sont soigneusement testés à l’interne et par des laboratoires tiers indépendants.»