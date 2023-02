Première aide vers les zones rebelles syriennes via un deuxième poste-frontière

Un convoi d'aide de l'ONU est entré mardi vers les zones rebelles du nord de la Syrie par le poste-frontière de Bab al-Salama avec la Turquie, pour la première fois depuis 2020, a rapporté un journaliste de l'AFP.

• À lire aussi: Séisme meurtrier: «le plus grand désastre naturel en un siècle» pour l’Europe

• À lire aussi: Séisme Turquie et Syrie: le bilan monte à 35 000 morts

• À lire aussi: Des sauvetages miraculeux une semaine après le séisme en Turquie et en Syrie

Le convoi est composé de 11 camions d'aide humanitaire de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), a indiqué un porte-parole de cette organisation onusienne à l'AFP à Genève.

Cette aide s'inscrit dans le cadre de la réponse d'urgence après le séisme du 6 février dont l'épicentre était en Turquie et qui a fait plus de 35 000 morts, dont plus de 3 600 en Syrie.

Les camions transportent notamment des tentes, des matelas, des couvertures et des tapis, a déclaré à l'AFP Paul Dillon, porte-parole de l'OIM.

Bab al-Salama relie la Turquie aux zones du nord de la province d'Alep contrôlées par des factions syriennes proturques et où vivent 1,1 million de personnes.

«C'est une très bonne initiative de la part de l'ONU», s'est félicité le chef du «gouvernement provisoire» de l'opposition syrienne proturque qui gère ces zones, Abdel Rahmane Moustafa.

Jusqu'à présent, l'aide entrait uniquement par le poste-frontière de Bab al-Hawa reliant la Turquie à la région d'Idleb (nord-est), tenue par des jihadistes et où vivent plus de trois millions de personnes.

Le passage de Bab al-Salama avait été fermé à l'aide humanitaire de l'ONU en 2020 sous la pression de la Russie, alliée de Damas.

Après le tremblement de terre, ONG et militants de l'opposition avaient critiqué la lenteur de l'arrivée de l'aide de l'ONU dans les zones rebelles, où la population vivait déjà dans des conditions difficiles avant le drame.

«L'aide transfrontalière de l'ONU est une bouée de sauvetage», s'est félicité sur Twitter mardi le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Martin Griffiths.

En outre, il a ajouté que «26 camions d'aide» onusienne avaient franchi Bab al-Hawa.

Lundi, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a annoncé que l'aide humanitaire passerait par les postes-frontières de Bab al-Salama et d'al-Rai, plus à l'est, afin de faciliter l'acheminement de l'aide vers les zones sinistrées.

L'ouverture des deux nouveaux points de passage «va permettre à plus d'aide d'entrer, plus vite», s'est réjoui M. Guterres.