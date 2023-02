Priorité: le développement

Sans doute, avez-vous eu cette réflexion après la victoire du Canadien face aux Oilers d’Edmonton, en fait, après le week-end impressionnant de la troupe de Martin St-Louis.

« Bon, on s’éloigne de Connor Bedard. »

Peut-être. Par contre, on ne peut que se réjouir du premier but en carrière d’Alex Belzile.

On ne peut qu’applaudir les efforts déployés par Rafaël Harvey-Pinard qui, aux côtés de Nick Suzuki et Josh Anderson, accomplit un travail à pousser les décideurs de l’organisation à revoir la liste des priorités au niveau des effectifs.

Quand Martin St-Louis affirme :

« Nous avons un style que nous voulons perfectionner, nous avons une identité que nous voulons améliorer, mais ça ne se fait pas en donnant un manuel aux joueurs et en leur disant, c’est comme ça qu’on va jouer. Ça prend un certain temps pour bien assimiler ce qu’on veut accomplir comme concept. Il faut savoir être patient et surtout savoir que le processus obtiendra des résultats au fur et à mesure qu’on multiplie les actions comme impliquer davantage les défenseurs dans le déploiement de notre attaque. »

De plus en plus valorisant

Pour un entraîneur, il n’y a rien de plus valorisant quand les enseignements quotidiens donnent des résultats comme ceux du week-end. Et les défenseurs, non seulement, ont-ils été à la hauteur dans leur territoire, solidement appuyés par les deux gardiens, mais ils ont dérouté le plan de défense de l’adversaire.

Vrai que le Canadien s’éloigne de Connor Bedard. On est tous d’accord.

Toutefois, peut-on reconnaître que cette équipe a changé de poil au cours des dernières semaines. Que l’arrivée de Pinard et de Belzile a donné des options aux entraîneurs. Et aussi à Jeff Gorton et Kent Hughes.

Au cours des derniers matchs, les recruteurs des autres formations ont sûrement haussé l’évaluation de quelques patineurs du Canadien pouvant exercer un impact au sein d’une équipe luttant pour une qualification aux séries éliminatoires ou une équipe ayant de grandes ambitions.

Et retenons que les Rangers et les Islanders ont provoqué la semaine dernière une course éreintante relative à la recherche de joueurs talentueux ou encore de joueurs de soutien apportant plus de profondeur en prévision de la compétition du printemps.

Des candidats

Par conséquent, chez le Canadien, plusieurs joueurs pourraient être sur le marché. Josh Anderson s’affiche comme un candidat intéressant. Christian Dvorak aussi. Sans doute David Savard va alimenter les conversations. Joel Armia a bien fait récemment. Même Mike Hoffman s’est impliqué et a joué un rôle important dans les succès de l’équipe en attaque. Jake Allen peut-il aider une formation comme les Golden Knights de Vegas, par exemple ?

Reste Sean Monahan et Joel Edmundson.

Dans les faits, le Canadien y gagne sur les deux fronts.

Certes, Bedard est le joueur convoité. Cependant, le Tricolore doit pousser à fond son programme basé sur le développement, sur l’identité et sur la culture. Aussi Hughes a la possibilité de hausser les prix pour quelques-uns de ses vétérans.

C’est ce qui se produit présentement. Les joueurs veulent gagner. Ils n’en ont rien à cirer du prochain repêchage. Ils pensent avant tout à leur statut personnel, forcément aux succès de leur équipe, ils veulent laisser une bonne impression. Du même coup, tout le monde suit le processus et si St-Louis et son groupe parviennent à respecter les objectifs à l’occasion de cette première saison de transition, le Canadien sortira gagnant.

Amélioration

Par exemple, cette brigade défensive, malmenée en décembre, a fait des pas de géant au cours des dernières semaines. On savait que le Canadien misait sur plusieurs espoirs à la ligne bleue, le plus important, c’était de s’assurer que les jeunes à qui l’on a confié de grandes responsabilités répondent correctement.

En attaque, l’absence de Cole Caufield pèse lourd, c’est évident. Mais on dit souvent que les autres joueurs doivent accepter de nouvelles responsabilités. Kirby Dach confirme son rôle au centre.

Puis arrive dans le décor un patineur de 24 ans, Harvey-Pinard, qui non seulement donne des résultats en attaque, mais qui s’affiche comme l’un des meilleurs patineurs en mission défensive.

Pour le moment, le programme de relance se déroule bien. Saura-t-on profiter de la situation pour liquider quelques salaires et pour effectuer des transferts souhaités au niveau des effectifs ?

Kent Hughes a fait belle figure en février dernier. Peut-il répéter ?

Pourquoi les Oilers ?

Il faut croire que la pièce manquante aux Oilers d’Edmonton pour atteindre la finale de la Coupe Stanley est Erik Karlsson.

De prime abord, un bon choix. N’est-il pas le défenseur le plus productif de la ligue ? Mais les Oilers ne misent-ils pas sur une équipe redoutable en attaque ? Ne possèdent-ils pas l’équipe la plus puissante en supériorité numérique ? Quatre des 16 meilleurs pointeurs de la LNH endossent l’uniforme de la formation. Ne devrait-on pas se concentrer à ajouter plus de profondeur chez les employés de soutien ? Un défenseur à caractère défensif pourrait-il exercer un impact ?

Ken Holland est un directeur général rusé. Sa fiche est impressionnante et il doit avoir une bonne raison pour tenter par tous les moyens d’attirer Karlsson en Alberta. Mais au fait, Karlsson accepterait-il de quitter la Californie pour Edmonton ? Il faudra que Connor McDavid parvienne à le persuader que la température n’est pas aussi pire que certains le mentionnent...

Les Rangers ont laissé un message clair à toutes les équipes de la division métropolitaine et de l’Association de l’Est. Cette victoire de 6 à 2 en Caroline, samedi dernier, ne laisse pas de doutes sur l’équilibre à tous les niveaux qu’on retrouve chez cette équipe. Caroline, Pittsburgh, Washington, les Islanders, les Sabres, les Red Wings font constamment du lèche-vitrine...