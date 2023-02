Ravagée par un incendie la semaine dernière: Chaussures Saute-Mouton se relocalise temporairement

L’entreprise de fabrication de bottes Chaussures Saute-Mouton va relocaliser ses opérations temporairement dans une autre usine, le temps de reconstruire de nouvelles installations.

• À lire aussi: [PHOTOS] C’est le choc à l’usine Saute-Mouton de Québec: les installations ont été ravagées par un incendie majeur

• À lire aussi: [EN IMAGES] Québec: une entreprise familiale part en fumée

Une semaine après l’incendie qui a ravagé l’usine de la rue de l’Argon, l’entreprise familiale a saisi l’occasion de se réinstaller temporairement chez Alfred-Cloutier. Cette dernière, qui est aussi une entreprise manufacturière œuvrant dans le même domaine, possède suffisamment d’espace pour permettre une cohabitation.

«On avait deux options, soit prendre un pas de recul et reconstruire en mettant tout ça sur la glace pendant un an jusqu’à ce que la nouvelle bâtisse soit prête ou se relocaliser», a affirmé Ève Boucher, directrice marketing et responsable des ventes.

Bon voisinage

Chaussures Saute-Mouton se relocalise donc dans une autre usine à moins de 5 km, dans le secteur Saint-Émile, où elle aura accès à des équipements pour reprendre la production et être sur le marché la saison prochaine.

Alfred-Cloutier, manufacturier de pantoufles et de bottes, est installé à Saint-Émile depuis 1929.

«Entretenir des bons liens avec nos compétiteurs, ça peut être positif. Ils nous ont accueillis à bras ouverts, même s’il faut cohabiter un petit bout de temps ensemble.»

Production pour 2023-2024

«Présentement, on effectue nos commandes de matières premières pour recommencer la production vers la mi-avril ou le début mai. On a quand même une bonne assurance qui nous permet de donner trois mois de salaires à nos employés», a dit Mme Boucher.

«Dans trois mois, on espère que tous nos employés seront de retour à temps plein.»

Chaussures Saute-Mouton, en affaires depuis 25 ans, avait développé jusqu’à 125 modèles au fil des ans. Toutefois, pour l’hiver 2023-2024, les dirigeants de l’entreprise vont concentrer leurs efforts sur les 15 meilleurs vendeurs.

Entre-temps, la reconstruction de la nouvelle usine pourra suivre son chemin.

«C’est sûr qu’on veut une usine à notre image à l’endroit où nous étions avant l’incendie. On se relocalise temporairement en attendant que ce projet-là penne forme. Au moins on va continuer nos opérations. Le danger d’attendre la construction, c’est que nos employés n’aient pas le choix de se retrouver d’autre chose. Pour nous, ça ne sert à rien de reconstruire, si on n’a pas nos employés derrière nous. Ce sont des artisans de métier. Ça ne se remplace pas.»

«Même perdre la place sur les tablettes de nos détaillants. Si on n’est pas là pendant un an, ils vont nous remplacer. De revenir et de regagner cet espace, ce sont des enjeux auxquels il fallait réfléchir», a poursuivi Mme Boucher.

«C’est sûr que ça va vite. C’est soit qu’on pleure ou qu’on se retrousse les manches et on avance», a-t-elle conclu.

La cause de l’incendie n’est toujours pas connue. L’enquête se poursuit.