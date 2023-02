Réponse à une maîtresse délaissée

La phrase : « L’homme que j’aime ne peut pas quitter sa femme parce qu’il a une épouse nerveusement fragile » m’a toujours irritée. C’est normal qu’une femme puisse être nerveusement fragile, comme il est possible qu’un homme puisse vivre des moments difficiles avec une femme fragile. Mais ne pensez-vous pas que quelque part, c’est une très belle excuse pour un homme lorsqu’il veut sauter la clôture ?

Comment résister à un homme qui sacrifie son bonheur pour protéger la nature délicate de sa pauvre épouse ? Quelle belle sensibilité et quelle noblesse d’esprit de se soucier ainsi d’une faible femme ! Quand l’épouse sera enfin plus solide grâce aux bons soins d’un homme si admirable et si prévenant, il se tournera vers sa fidèle et compétente maîtresse pour vivre enfin son amour au grand jour.

Je suis sans voix, même si je sais que l’amour est aveugle. Cependant, mesdames, par respect pour vous-mêmes, osez poser des questions quand un homme vous sert cet argument. Demandez-lui ce qu’il veut dire exactement par « nerveusement ou émotionnellement fragile » ?

Si l’épouse est effectivement fragile, que fait-il pour l’aider ? Si le couple bat de l’aile, y a-t-il eu des tentatives de thérapie ou de conciliation ? Demandez-vous qui il veut protéger réellement. Lui-même, son statut social, ou son épouse qui n’est peut-être pas du tout fragile et qui lui botterait le derrière si elle apprenait son incartade ? Il importe de s’interroger sur la nature même d’une relation avec un homme marié, car si l’honnêteté est au rendez-vous comme cette personne semble le dire par rapport à la sienne, c’est la seule façon d’en sortir gagnant.

Une fidèle lectrice

Comme je le lui disais dans ma réponse, rien de bon ne pouvait sortir d’une relation ambiguë comme celle qu’elle vivait avec cet homme, et s’y accrocher coûte que coûte, comme elle semblait vouloir le faire, ne pourrait que continuer à lui faire du mal.