Son premier enfant à 52 ans et 200 000$ en FIV

Une femme de 52 ans réalise son rêve après une longue bataille contre l’infertilité. Elle a donné naissance à son premier enfant et souhaite déjà en avoir un deuxième.

Luise Hoehn de Lowell du Massachusetts aux États-Unis a dépensé plus de 200 000 dollars et s’est prêté à six cycles de traitement de fécondation in vitro (FIV).

Mme Hoehn a accouché le jour de Noël après avoir essayé de devenir enceinte durant six ans. Le petit Stellan a maintenant quelques semaines.

La nouvelle maman, qui aura 53 ans en mai, et son mari Dean Biele, 47 ans, espèrent avoir un autre enfant dans un avenir rapproché. Le couple souhaite tenter le coup cette année.

Les nouveaux parents ont dépensé 75 000 dollars en ovules de donneuses après avoir essuyé six échecs en utilisant ses propres ovules au coût de 115 000 dollars.

Luise and Dean se sont rencontrés en 2007, mais ce n’est que neuf ans plus tard en 2016 qu’ils sont entrepris les traitements de fertilité.