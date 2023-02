Souper de la Jonquille

Photo fournie par Arsenal

Les frères Choquette Marc-Olivier (1), Charles-Antoine (2) et Pierre-Thomas (3) s’unissent pour former un trio de Grand ambassadeur du 17e Souper-bénéfice de la jonquille ayant pour thème « La recherche : l’espoir d’une vie » qui se tiendra le mercredi 19 avril au Port de Québec sous la présidence d’honneur de Denis Dubois (4), premier vice-président, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes, Mouvement Desjardins. Pour revenir aux frères Choquette, ils souhaitent soutenir la cause de la lutte contre le cancer par la recherche et ainsi améliorer le taux de survie. Cette implication fait également un clin d’œil à leur mère, Hélène de Grandmont, qui s’est investie comme bénévole durant près de deux décennies à la Société canadienne du cancer, et aux valeurs transmises par leur père, Claude Choquette, grand philanthrope de la communauté de Québec. Renseignements : 888 939-3333.

Galop chez Bambou

Photo fournie par Bambou

Lucie Lebel, propriétaire de Bambou Communication / Mercure, était bien fière de m’annoncer l’arrivée de sa nouvelle recrue au sein de son équipe. L’ex-restaurateur (carrière de 30 ans avec Le Galopin) Sylvain Boudreau (Galop pour les intimes) a accepté l’offre de Lucie d’occuper le poste de directeur des relations clients et médias chez Bambou. Établir de solides relations d’affaires, maintenir des alliances clés avec les partenaires et satisfaire les attentes des clients figurent sur les pages du menu de sa nouvelle aventure.

Anniversaires

Photo fournie par Collège des médecins

Dre Johanne Blais (photo), médecin de Québec maintenant inspectrice à la Direction du développement professionnel et de la remédiation du Collège des médecins du Québec... Petr Svoboda, ex-joueur de la LNH (1984-2001), avec le Canadien de 1984 à 1992, 57 ans... Meg Tilly, actrice américaine, sœur de Jennifer Tilly, 63 ans... Jim Kelly, ex-quart-arrière de la NFL (Bills), 63 ans... Michael Bloomberg, ex-maire de New York, 81 ans.

Disparus

Photo fournie par les Petits frères

Le 14 février 2022 : Hubert de Ravinel (photo), 88 ans, professeur, animateur, essayiste, poète et nouvelliste québécois et cofondateur des Petits frères des Pauvres... 2019 : Clinton Wheeler, 59 ans, joueur de basket-ball professionnel américain avec une brève carrière dans la NBA (1987-1989)... 2015 : Michel Ferrero, 89 ans, le père du Nutella... 2011 : Jean-Marc Léger, 84 ans, journaliste et auteur, et 1er directeur de l’OQLF... 2009 : Pierre Gobeil, 75 ans, ex-directeur des sports au Montréal-Matin... 2007 : Noël Moisan, 89 ans, a incarné le premier Bonhomme Carnaval... 2007 : Alexandre Morin, 16 ans, jeune athlète de Sillery... 2006 : Darry Cowl, 80 ans, acteur français... 2004 : Marco Pantani, 34 ans, cycliste italien... 1995 : Michel Gazzo, 71 ans, acteur américain (Le Parrain II).