Traite de personne: un jeune pimp écope de 7 ans de prison

Un jeune proxénète qui avait abusé d’une adolescente afin d’en faire une esclave sexuelle, allant jusqu’à diffuser des vidéos d’elle en train de se faire agresser à la pointe d’un pistolet, a finalement écopé de sept ans de pénitencier.

«Il y avait beaucoup de faits choquants dans le dossier, l’adolescente de 17 ans a été exploitée pendant plusieurs jours. Heureusement les policiers ont été capable de la retracer dans une chambre d’hôtel», a commenté Me Antonio Parapuf de la Couronne, juste après la condamnation de Benjamin Dion.

Dion, maintenant âgé de 22 ans, était tout juste majeur quand il avait commis son crime. Après avoir ciblé une ado de 17 ans, il l’a rapidement forcée à se prostituer.

«Elle avait confiance en lui, il en a profité pour l’exploiter», a rappelé Me Parapuf, qui a mené le dossier avec Me Claude Berlinguette

Proche d’être vendue

Ainsi, avec l’aide de son complice Steve Bédard, Dion a fait vivre l’enfer à la victime en la forçant entre autres à accepter des pratiques sexuelles qu’elle ne voulait pas afin de la «pratiquer».

«Les accusés démontrent [à la victime] qu’ils exercent à son endroit une coercition physique, émotionnelle et psychologique. [...] Elle est dans un état de grande vulnérabilité», avait décrit le juge Alexandre St-Onge.

Une vidéo diffusée en ligne la montrait mimer des gestes sexuels avec un pistolet dans la bouche, tandis qu’une autre la montrait en train de se faire gifler par Bédard, afin de «la rabaisser pour mieux l’exploiter». L’arme s’est avérée être un pistolet à plomb.

À un moment, Bédard, 28 ans, avait même proposé à son complice «d’acheter» la victime pour un montant allant jusqu’à 10 000 $, mais ce dernier avait refusé.

Sauvée par le SWAT

L’adolescente, qui était séquestrée à l’hôtel Chablis dans l’est de Montréal, a finalement été sauvée par le groupe tactique d’intervention de la police de Montréal, communément appelé SWAT.

Dion et Bédard avaient reconnu avoir produit et distribué de la pornographie juvénile de la victime. Par la suite, ils ont été reconnus coupables d’une kyrielle d’accusations, dont de traite de personne et d’agression sexuelle avec une arme à feu.

Mais si Bédard devra encore attendre pour les plaidoiries sur la peine, Dion s’est finalement entendu avec la Couronne pour suggérer au juge une peine de 7 ans.

Compte tenu de la détention préventive, il lui reste un peu plus de 5 ans à purger.