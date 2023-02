Un adolescent palestinien tué dans un raid militaire israélien en Cisjordanie

Un adolescent palestinien a été tué mardi par balles lors d'un raid militaire israélien dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué l'Autorité palestinienne, l'armée affirmant avoir tiré sur un «suspect» s'étant approché «avec des explosifs».

Mahmoud Majid Mohammed al-Aïdi, 17 ans, est mort des suites de ses blessures «dues à des tirs de balles de l'occupation (Israël, NDLR) à la tête», dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al-Fara, au nord-est de la ville de Naplouse, écrit le ministère de la Santé palestinien, dans un communiqué.

L'armée israélienne, de son côté, a déclaré avoir tiré sur un suspect durant «une opération antiterroriste», menée parallèlement à plusieurs autres opérations nocturnes en Cisjordanie, au cours desquelles elle dit avoir arrêté 23 personnes.

«Durant une opération au camp d'Al-Fara, un suspect palestinien s'est approché des soldats avec des explosifs. Les soldats ont réagi en tirant avec des balles réelles» et ont touché une personne, ajoute un communiqué de l'armée.

Assem Mansour, un des responsables du camp de réfugiés a déclaré à l'AFP que «l'armée israélienne est entrée dans le camp via différentes entrées après minuit et a encerclé une maison pour chercher un suspect».

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. L'armée israélienne a multiplié les opérations dans les secteurs de Jénine et Naplouse, bastion de factions palestiniennes armées, dans le nord de la Cisjordanie, depuis une vague d'attaques anti-israéliennes en mars et avril 2022.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 48 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), neuf civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens et une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Le ministère palestinien de la Santé a également annoncé mardi la mort d'un Palestinien de 25 ans, Haroun Rasmi Youssouf Abou Aram, décédé selon lui des suites de blessures causées par des balles israéliennes deux ans plus tôt dans le sud de la Cisjordanie.