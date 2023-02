Vol de voiture en Allemagne: une fillette handicapée se trouvait à l’arrière

Une fillette de 11 ans s’est retrouvée, bien malgré elle, dans une poursuite policière après que la voiture de sa mère dans laquelle elle se trouvait a été volée, à Kehl en Allemagne.

C’est aux alentours de 15h lundi que le suspect a volé la BMW immatriculée en France dans laquelle se trouvait la jeune fille, a rapporté le média France Bleu.

La conductrice s’est absentée quelques minutes pour faire une course en laissant sa fille handicapée à l’arrière et la clé sur le contact. C’est à ce moment que l’homme est entré dans le véhicule et a pris la fuite en direction de l’Hexagone.

Une poursuite policière s’en est suivi du côté français avant de revenir en Allemagne. C’est finalement vers 15 h 50 que les autorités françaises et allemandes ont réussi à intercepter la voiture.

La fillette a alors été prise en charge saine et sauve par la police. On peut dire qu’il y a eu plus de peur que de mal pour cette dernière et sa maman.

Le suspect, un Français de 44 ans, pourrait faire face à des accusations de vol de voiture et d’enlèvement.

«En cours de route, il a en effet endommagé plusieurs voitures, dont certaines sérieusement», a notamment indiqué la police allemande dans un communiqué.