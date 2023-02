20e anniversaire de Star Académie: «On est devenu des frères et des soeurs» ­-Marie-Élaine Thibert

Pour Marie-Élaine Thibert, qui avait accédé à la grande finale de Star Académie avec Wilfred LeBouthiler (élu grand gagnant), il n’était pas question de manquer l’occasion de revoir toute la bande, qu’elle considère comme une famille.

« Je voulais participer à ce projet, c’est avec eux que j’ai commencé », explique la chanteuse de 40 ans.

« Les avoir dans ma vie pendant des mois, même des années, a fait qu’ils sont devenus des frères et des sœurs. On a tout vécu ensemble. Nos angoisses, nos joies, nos fous rires. »

Ces retrouvailles font replonger la chanteuse dans l’époque de son séjour à l’Académie et les mois intenses qui ont suivi sa sortie. « Il fallait s’y habituer, se souvient la maman d’une jeune fille de dix ans. J’aime les gens, mais là, c’étaient des troupeaux qui venaient vers moi (rires). Il y a eu des ajustements à faire, mais je l’ai bien vécu. J’étais bien entourée. »

Des années bien remplies

Au fil des dernières années, Marie-Élaine Thibert a multiplié les projets musicaux.

Son plus récent album, Notre histoire, est paru l’an dernier et la tournée hommage à l’œuvre de la regrettée Nicole Martin, Nicole – les chansons d’une vie, amorcée l’an dernier se poursuit à travers le Québec jusqu’en 2024. Elle s’y retrouve en compagnie de onze artistes sur scène, dont Marie-Michèle Desrosiers et Annie Blanchard, qui était de la cuvée de Star Académie en 2005.

La chanteuse du Ciel est à moi a aussi interprété deux chansons aux funérailles du chanteur et comédien Jean Lapointe, qui s’est éteint à 86 ans, le 17 décembre.

« J’étais dans ses artistes chouchous, j’aime dire ça, confie en souriant celle qui avait chanté en duo avec M. Lapointe sur l’album Les duos improbables en 2012. Je le connaissais depuis 10, 12 ans. C’était un bon vivant. Je ne pouvais pas refuser. Il fallait que je fasse cela pour Jean et sa famille.»

Le 7 mai à la Maison symphonique, elle sera également du concert-bénéfice Le temps est bon, dans lequel 160 choristes et 150 musiciens rendront hommage aux musiques de films québécois et à l’un de leurs piliers, Stéphane Venne.