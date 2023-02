LEFEBVRE, Jean-Guy



À l'Hôpital Saint-Anne de Beaupré, le 8 février 2023, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédé M. Jean-Guy Lefebvre, époux de dame Suzanne Fournier. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 17 février 2023 de 16h à 20h.Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium F.X. Bouchard inc. Il laisse dans le deuil outre son épouse ; ses fils : Sylvain (Nancy Dufour), Jocelyn (Nancy Lachance) ; ses petits-enfants : Francis, Brendaly, Justin, Josianne, Jason; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Luc (Lisette Larochelle), Francine (feu Marcel Langlois), feu Jean-Louis (Danièle Gagnon) ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Fournier : feu Nicole (Émilien Morency), Laurent (feu Ginette Gauthier), Gaétan (Danièle Jomphre), André (Nancy Labbé), Line, France (Claude Fournel), sa tante Françoise Beaulieu Nolin ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qu'il a aimés. Il était allé rejoindre ses frères : Raymond, Gilles, Jean-Louis, Denis. Il a servi les gens toujours avec plaisir. Il a été une personne qui ne passait pas inaperçu, il a laissé ses traces et de beaux souvenirs. Il a vu venir la mort avec sérénité, droit comme un chêne jusqu'à la fin. Au revoir J.G.L. Un merci spécial au Dr. Christine Lemay des soins palliatifs, à M Simon Belisle du CLSC Orléans Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. Par téléphone au 418 827-5773 poste 2802, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/DIM/