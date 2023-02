AUDET, Marie-Paule Forgues



Au Foyer de Frampton, le 11 février 2023, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée dame Marie-Paule Forgues, épouse de feu Rosaire Audet. Elle demeurait à Frampton. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marlène (Denis Grenier), Annie et Gina (Mario Boutin); ses petits-enfants: Cynthia (Maxime Gagné), Guillaume (Vicky Lessard), Sandra (Jérôme Groleau) et Nadia Grenier (Pierre-Yves Lehouillier), Raphaëlle (Hugo Binet) et Sandrine Bérard, Alex, Joé (Noémie Rodrigue) et William Boutin; ses arrière-petits-enfants : Zachary, Ann-Sophie, Laurence, Mérédyth et Léa-Maude Gagné, Coralie, Alyssa et Maryka Grenier, Xavier et Ayden Groleau, Charles-Antoine et Alexis Lehouiller. Elle était la sœur de feu Paul (feu Marie-Blanche Guay), feu Jules (feu Claudia Audet), feu Théodore (feu Rose Délima Bélanger, feu Yvonne Goulet), feu Marie-Blanche (feu Paul-Emile Marceau), feu Gloria (feu Emilia Guay), feu Alexandre (feu Alida Bélanger), feu Léonard (feu Yvette Lacasse), feu Jeanne D'Arc (feu Julien Marceau), feu Rose-Ilda (feu Léonil Roy), feu Geneviève (feu Lucien Audet) et feu Stacy. Elle était la belle-sœur de feu Lucienne (feu Amédée Savage), feu Alexandrine (feu Fidèle Lamontagne), feu Paul, feu Cécile (feu Philippe Picard), feu Roland (feu Thérèse Fournier), feu Jacqueline et feu Marie-Marthe (feu Achille Lacasse). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Frampton : jeudi, le 16 février de 19 h à 21 h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à la