[VIDÉO] Accusé d'avoir incité l'attaque de deux chiens contre un sanglier

Un homme de 31 ans de la Montérégie a été formellement accusé au criminel mercredi pour avoir été aperçu dans une vidéo choquante en train d’inciter deux chiens à attaquer sauvagement un sanglier en novembre dernier.

Des enquêteurs de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal, avec l’assistance de la Sureté du Québec (SQ), ont procédé à l’arrestation de Dany Deschamps ce matin.

Il a comparu cet après-midi au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield pour faire face à deux chefs d’accusation.

On lui reproche d’avoir volontairement causé à un animal douleur, souffrance ou blessure et d’avoir volontairement négligé de lui fournir les soins convenables et suffisants.

CAPTURE D’ÉCRAN TVA NOUVELLES

Douleur

Deschamps serait l’individu qui apparait dans une vidéo qui avait soulevé un tollé l’an dernier.

Sur les images, qui auraient été enregistrées le 13 novembre à Saint-Anicet, en Montérégie, il était possible de voir un homme inciter des chiens à attaquer un sanglier, en les récompensant lorsqu’ils obéissent.

Des cris de douleurs poussés par la pauvre bête, coincée dans l’enclos, sont également audibles.

La séquence avait finalement mené les autorités à alerter la Sûreté du Québec.

La «SPCA de Montréal a aussitôt reçu de nombreux signalements et a ouvert une enquête criminelle. C’est à la suite de cette enquête qu’un individu a pu être identifié, puis arrêté», indique-t-on dans un communiqué qui décrit les images comme «troublantes».

«Les souffrances infligées au sanglier dans la vidéo qui a circulé en novembre dernier sont inouïes», indique Me Sophie Gaillard, directrice générale par intérim.

Remis en liberté

Dany Deschamps, qui n’a pas d’antécédents criminels, a été remis en liberté.

Il devra se soumettre à diverses conditions dont de «ne pas posséder, ni avoir la garde ou le contrôle d’un animal, ne pas habiter un lieu où se trouve un animal et ne pas être en présence d’un animal».