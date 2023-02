CORRIVEAU, Claudette



À l'hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 25 janvier 2023, à l'âge de 74 ans, entourée des siens, est décédée paisiblement madame Claudette Corriveau épouse de feu monsieur Jean-Pierre Germain; fille de feu monsieur Alexandre Corriveau et de feu dame Irène Bédard. Elle demeurait à Cap-Santé. Madame Corriveau laisse dans le deuil, ses enfants: Nathalie Germain (Guillaume Daguet) et Simon-Pierre Germain (Isabelle Vézina), ses petits-enfants: Félix-Antoine, feu Émile, Thomas et Théo; ses frères et soeurs de la famille Corriveau: Thérèse (feu Marcel Bédard), André (Danielle Couture), feu Robert, feu Aline, feu Jacques (Lucille Lapointe), Angèle, feu Benoît et Jocelyne (Jean-Charles Gauthier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Germain: feu Lise (Pierre Lefebvre, Mireille Bergeron), Diane (Dave Gaudet), Yvette (Gaétan Quirion), Réal, France (André Gignac), feu Roch, Yvon (Elaine Tessier), Johanne (Gaétan Marcotte) et Danny (Roger Martel), sa filleule Mireille Garneau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 17 février 2023 de 13h30 à 15h30.L'urne sera déposée auSi vous ne pouvez vous déplacer pour la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.residencefuneraireclaudecharest.com le vendredi 17 février à 15h30 ou en différé, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet voir la cérémonie. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, cancer.ca/donnez, tél: 1-888-939-3333. Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.