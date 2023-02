Bonne fête CKRL

Photo fournie par CKRL

La première radio communautaire de langue française au monde et la plus ancienne radio communautaire francophone d’Amérique du Nord, CKRL 89,1, fête cette année son 50e anniversaire. C’est en effet le 15 février 1973 que CKRL 89,1 faisait son entrée en ondes en direct de ses studios (photo) alors situés au sous-sol du pavillon Charles-De Koninck de l’Université Laval à Québec. Cinquante ans plus tard, la station s’est déplacée du campus vers le Vieux-Québec, la Grande Allée, puis vers Limoilou. Des centaines d’artisans se sont succédé sur ses ondes. Afin de souligner de façon toute particulière sa fondation, la station proposera une journée spéciale de programmation aujourd’hui sur ses ondes. Artisans, partenaires et auditeurs seront conviés à une soirée festive le vendredi 17 février, dès 17 h, à l’Hôtel Château Laurier, animée notamment par des prestations de Paule-Andrée et Lou-Adriane Cassidy ainsi que de Millimetrik. Denys Lelièvre fut la première voix entendue sur les ondes de CKRL le 15 février 1973 et il est un artisan toujours actif à CKRL. https://www.ckrl.qc.ca/

Retour nostalgique

Photo fournie par Portrait Montréal

Le comité organisateur de l’International Pee-Wee B.S.R a accueilli, le 11 février dernier, la Lévisienne Alexia Aubin, joueuse de hockey au sein de l’équipe nationale féminine U18. Alexia était capitaine de l’équipe Husky féminin lors du tournoi Pee-Wee BSR de 2018. Ce fut donc un retour rempli de nostalgie et d’émotion pour l’attaquante de 17 ans et double championne du monde, qui a évidemment été chaudement applaudie par la foule présente à l’Aréna B.S.R., lors de la mise au jeu protocolaire. Alexia s’alignera au sein d’Équipe Québec lors des prochains Jeux du Canada (du 18 février au 5 mars) à l’Île-du-Prince-Édouard. Sur la photo, à l’arrière, de gauche à droite : Isabelle Demers, conseillère municipale, Ville de Lévis ; Bernie, mascotte du tournoi ; Alexia Aubin, Daniel Berlinguette-Poulin, directeur du bureau de circonscription de la députée des Chutes-de-la-Chaudière ; Stéphanie Dumas, présidente du tournoi ; Régis Michaud, président des Husky de Chaudière-Ouest, et Jeannot Demers, conseiller municipal, Ville de Lévis.

90 ans

Photo fournie par la famille

Bonne fête en retard (c’était samedi dernier) à Marcel Laflamme (photo), résident de Montmagny et lecteur assidu du Journal de Québec, qui a célébré son 90e anniversaire de naissance. Retraité d’Hydro-Québec comme monteur de ligne, il profite de la vie et est très fier de ses quatre générations (2 enfants, 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants, un 4e en route).

Anniversaires

Photo Pierre-Paul Poulin

Chrystine Brouillet (photo), romancière de Québec, l’une des autrices les plus lues du Québec (série Maud Graham), 65 ans... Serge Duclos, directeur général du Salon Carrière Formation de Québec et de Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, 57 ans... Russell Martin, vétéran de 14 saisons au baseball majeur, dont 4 avec les Blue Jays de Toronto, de 2015 à 2018, 39 ans... Jaromír Jágr, ex-joueur de la LNH, propriétaire du club de hockey HC Kladno, 51 ans... Axelle Red, chanteuse française, 54 ans... Jane Seymour, actrice de télé et de cinéma, 72 ans... Jacques Thisdale, comédien québécois, 79 ans.

Disparus

Photo d’archives, Martin Alarie

Le 15 février 2021 : Raymond Lévesque (photo), 91 ans, géant de la musique québécoise, auteur de l’immortel hymne Quand les hommes vivront d’amour... 2020 : Tony Fernandez, 57 ans, légendaire arrêt-court reconnu pour ses qualités défensives (4 gants dorés), il a remporté la Série mondiale avec les Blue Jays de Toronto en 1993 ; intronisé au Temple de la renommée du sport canadien... 2019 : Lee Radziwill, 85 ans, sœur cadette de Jacqueline Kennedy Onassis... 2016 : Victor Goldbloom, 92 ans, 1er titulaire du ministère québécois de l’Environnement... 2015 : Steve Montador, 35 ans, ancien défenseur de la LNH... 2012 : Charles Anthony, 82 ans, ténor américain, recordman du Metropolitan Opera de New York... 2008 : Steve Fossett, 64 ans, richissime homme d’affaires américain... 2007 : Robert Alder, 93 ans, le père de la zapette en 1950... 2007 : Ray Evans, 92 ans, compositeur américain... 2005 : Pierre Bachelet, 60 ans, chanteur français... 2004 : André Daveluy, 92 ans, chroniqueur à la télé de Radio-Canada (Monsieur Bricole)... 1965 : Nat King Cole, 47 ans, chanteur américain et musicien de jazz.