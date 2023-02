COVID-19: légère hausse des hospitalisations au Québec

Le nombre de patients atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux du Québec a légèrement augmenté mercredi.

Selon le plus récent bilan de Santé Québec, on compte 1320 hospitalisations liées au virus, soit une augmentation de neuf par rapport à la veille. Du côté des soins intensifs, la situation est restée relativement stable (33, -2).

On déplore sept décès supplémentaires liés à la COVID-19, dont un survenu dans les 24 dernières heures, trois il y a entre deux et sept jours, et trois il y a plus d’une semaine.

Dans les centres de dépistage, 574 nouvelles infections ont été détectées tandis que 44 tests rapides positifs ont été déclarés sur la plateforme du gouvernement.

Pas moins de 2043 travailleurs de la santé sont absents du réseau en raison du virus, que ce soit pour un retrait préventif, un isolement ou même une attente de résultats.