Drag Race Belgique: Rita Baga bien aux commandes

Après avoir atteint la finale de deux saisons distinctes de Drag Race, Rita Baga passe de l’autre côté du panel. La Québécoise anime désormais Drag Race Belgique, qui démarre ce jeudi sur les ondes de Crave.

« J’ai travaillé tellement fort depuis 16 ans pour me rendre là. Je me sens vraiment à ma place », avance Rita Baga en entretien au Journal.

L’annonce de son titre d’animatrice à Drag Race Belgique a tout de même créé quelques remous chez les fans de la franchise. Si bon nombre ont célébré cette nouvelle, un certain détail en a fait tiquer d’autres : Rita Baga est Québécoise – évidemment – et non Belge.

Pourtant, elle a habité le pays plat un bon moment, il y a quelques années, dans le cadre de ses études. Et c’est, après tout, au terme d’un processus d’audition rigoureux que la production a arrêté son choix sur Rita Baga pour piloter cette première édition belge.

« Je m’attendais à ce que certains soient contents et d’autres fâchés. Les fans de Drag Race, de façon générale, sont très polarisés. Ils aiment ou ils détestent, souvent sans juste milieu », avance Rita Baga.

« Ultimement, on ne m’a pas donné l’emploi sur un plateau d’argent ; j’ai été choisie parce que les producteurs ont jugé que j’étais la plus qualifiée. Et je suis très fière de ce que j’ai fait comme travail sur Drag Race Belgique », complète-t-elle.

Rita Baga devient ainsi la troisième candidate de Drag Race à hériter du poste d’animatrice pour une déclinaison internationale. Brooke Lynn Hytes pilote la version canadienne, tandis que Nicky Doll tient les rênes de l’édition française. Jiggly Caliente occupe le poste de juge permanente pour la déclinaison philippine.

Célébrer la culture belge

C’est donc cet après-midi – en raison du décalage horaire – que les Québécois pourront découvrir cette nouvelle mouture européenne du phénomène RuPaul’s Drag Race. Celle-ci s’inspire évidemment des autres éditions de la franchise, mais forge sa propre version du phénomène, histoire de coller à la culture belge.

La grande gagnante de Drag Race Belgique recevra une couronne et un sceptre, en plus d’un prix en argent d’une valeur de 20 000 euros (soit un peu plus de 28 000 dollars canadiens). Et si une deuxième saison n’a pas encore été commandée, des plages horaires sont déjà bloquées dans l’agenda de Rita Baga pour un éventuel tournage.

▶ Drag Race Belgique démarre ce jeudi à 15 h 30 sur les ondes de Crave.