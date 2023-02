Du fils de Lemieux à celui d'Armstrong: des décennies à héberger des petits Penguins à Québec

C’est chez Jean Dussault que Cruise Armstrong, le fils de Colby, réside pour la durée du Tournoi pee-wee. Et Cruise n’est pas le premier fils d’un ancien joueur de la Ligue nationale que M. Dussault héberge. En 42 ans d’implication, l’homme de Québec en a vu passer plusieurs, dont Austin, le fils de Mario Lemieux.

Cameron, l’un des garçons de Mark Recchi, l’ancien du Canadien – et des Penguins, bien sûr –, a également séjourné chez la famille Dussault.

« Lui, c’est une légende ! », a lancé Colby Armstrong, quand il a croisé Jean Dussault au Centre Vidéotron en début de semaine.

Entre M. Dussault et le Tournoi pee-wee, il existe une histoire d’amour qui perdure. Car avant lui, sa mère Thérèse Turgeon avait elle-même accueilli des joueurs chez elle durant 37 ans.

Jean Dussault avait 18 ans quand il a pris le relais. « C’était en 1983, s’est rappelé celui qui est devenu le capitaine de l’équipe des Penguins élites de Pittsburgh. Je suis associé au club depuis toutes ces années. »

Au tour de sa fille

Cette association l’a amené à faire plusieurs voyages à Pittsburgh afin de rencontrer les responsables de l’équipe. Des séjours qui lui ont aussi permis de mettre les deux pieds dans le vestiaire du club et de discuter avec les vedettes actuelles.

Le tout souvent en compagnie de son adolescente, Élodie, qui pourrait à son tour s’occuper de jeunes joueurs qui participent à l’événement quand elle aura 18 ans.

« Après leurs matchs, on descend toujours dans le vestiaire pour discuter avec Sidney Crosby ou Kristopher Letang, a raconté M. Dussault. Je suis aussi demeuré en contact avec Recchi, on se parle environ une fois par semaine. »

Photo fournie par Jean Dussault

« Les joueurs des Penguins sont vraiment gentils, a pour sa part souligné Élodie. Quand on vient à Pittsburgh, ils nous reconnaissent. »

Dans la loge de Lemieux

Ces années d’association ont aussi permis aux Dussault de créer un lien d’amitié avec Mario Lemieux.

Photo fournie par Jean Dussault

Non seulement le légendaire numéro 66 s’occupe de tout quand ils sont de passage à Pittsburgh – y compris les accueillir dans sa loge –, mais il est aussi allé souper quelques fois à leur domicile quand son garçon Austin était hébergé chez eux.

« Une fois, on avait fait livrer du poulet. En arrivant à la maison, le livreur m’a demandé si c’était le vrai Mario Lemieux qui était chez moi ! », s’est rappelé Jean Dussault.

Leurs plus beaux souvenirs

Mais comme le disent ces capitaines d’équipes associées à des clubs de la LNH, ces rencontres avec l’élite du hockey, c’est la cerise sur le sundae.

Ce qui compte avant tout, a rappelé M. Dussault, ce sont ces jeunes qui sont hébergés chez lui.

« Lorsque je rencontre les parents à Pittsburgh, je leur dis toujours que c’est pour leurs enfants que je suis bénévole. Ma paye, c’est quand je les revois. Ils sont parfois devenus papas à leur tour et ils me disent que le voyage à Québec restera gravé parmi leurs plus beaux souvenirs. »

« C’est ça, ma satisfaction. »