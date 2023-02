Du jerky de bœuf au pot à la SQDC

Depuis une semaine, du jerky de bœuf infusé au cannabis a fait son apparition sur les tablettes et le site internet de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Depuis un an, la SQDC propose des aliments prêts-à-manger à base de pot, mais c’est la première fois que la Société d’État vend un produit comestible qui ne soit pas composé de légumes ou de fruits séchés.

«[L’objectif est] de diversifier notre offre afin de répondre aux attentes des consommateurs, tout ça pour les faire migrer vers le marché légal du cannabis récréatif», a déclaré Fabrice Giguère, porte-parole de la SQDC en entrevue avec l’Agence QMI.

«[Le jerky de bœuf] répond à toutes les dispositions législatives qui sont en vigueur présentement. Il ne s’agit pas d’un dessert, d’une confiserie, de chocolat», a-t-il ajouté, rappelant que la SQDC ne doit pas rendre le produit attrayant pour les jeunes de 21 ans et moins.

C’est pourquoi ces bouchées de bœufs séchés et infusés au cannabis ne sont pas «beaux»: «[Le produit] n’est pas attrayant, que ce soit par son goût, sa texture, sa couleur et sa saveur».

La SQDC n’a pas été en mesure de confier le nombre de ventes depuis le lancement du produit, «pour ne pas que ce soit interprété comme de la promotion». Elle assure cependant qu’il y a une forte demande pour la catégorie des comestibles.

C’est l’entreprise Seul CBD qui produit ce bœuf infusé au pot, sous la marque «OG jerk». Elle en fournit également la Société ontarienne du cannabis.

Un morceau de jerky de bœuf:

- 4,5 mg de THC et 0,75 mg de CBD

- 9 grammes de protéines et 50 calories

-La SQDC mentionne que les effets peuvent prendre jusqu’à 60 minutes avant d’apparaître et peuvent durer 8 heures et même plus.