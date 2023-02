Du renfort pour l’Océanic face aux Remparts

RIMOUSKI - À la recherche d’une première victoire face aux Remparts de Québec après cinq défaites cette saison, l’Océanic de Rimouski pourra compter sur le retour au jeu de deux attaquants importants absents depuis plusieurs semaines en raison de blessures, Jacob Mathieu et Maël St-Denis.

« Ce sont deux gros morceaux qui peuvent jouer autant en avantage qu’en infériorité numérique. Des gars dont il est difficile de se passer, ce que nous avons dû faire. Cela a permis à certains jeunes comme Quinn Kennedy d’avoir un peu plus d’action et5 sa progression est intéressante », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Photo Alexandre D’Astous

À prendre avec des pincettes

Le coach était à prendre avec des pincettes à l’entraînement matinal de mercredi. « Il n’y avait aucune place pour la mollesse ou le manque de concentration. Je veux des gars qui sont prêts à jouer un match de hockey. C’est l’équipe de l’heure dans le circuit. C’est un très gros défi, j’en conviens, mais nous sommes capables de jouer au hockey. Ce n’est pas vrai que je veux qu’on se fasse passer sur le corps demain (jeudi). On va jouer un bon match de hockey et laisser le hockey jouer ».

Coupables par association

« Je suis tellement outré par ces révélations. Il y a des amalgames qui sont très tristes. Nous sommes coupables par association. D’entrée de jeu, je veux dire que c’est dégueulasse, impensable et inhumain ce qui a été rapporté. Je suis ici depuis 12 ans et le centre de nos décisions, c’est d’avoir de bonnes personnes. Quand nous avons un repas d’équipe, on demande à nos leaders de manger en dernier. Il y a là une symbolique très importante. Les vétérans sont là pour faire attention aux jeunes, pour être des grands frères, pour les protéger et les élever dans nos valeurs. C’est ce qu’on vend à nos parents quand on veut faire des sélections », a mentionné Serge Beausoleil.

En bref

Le gardien Gabriel Robert est rétabli de la légère blessure qui l’affligeait en fin de semaine dernière. Il sera en uniforme face aux Remparts, bien que tout indique que Patrik Hamrla sera le gardien partant. « Je vois mal comment Hamrla pourrait ne pas être de retour et on va le challenger parce que souvent un match étincelant est suivi par un plus difficile. J’en veux un autre étincelant », a lancé Serge Beausoleil. L’attaquant Maxim Coursol est un cas incertain en raison de raideurs au cou.